Политика
RT на русскомГенпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент РФ Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края.
Интерфакс 08:02
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Общество
В Севастополе две школьницы сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Вести.Севастополь 09:24
Общество
Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре
Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.
ПолитРоссия 07:55
Политика
Помпео заявил о внесении Кадырова в черный список
США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся его в черный список.
Известия 10:47
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
Интерфакс 09:09
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
Автоновости дня 08:35
Происшествия
В администрации Шурышкарского района на Ямале проходят обыски
Обыски проходят в администрации Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) после возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями чиновниками, ущерб от действий которых составил более 300 млн рублей.
ТАСС 08:39
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Футбол
«Спартак» обратился в судейский комитет РФС после игры с «Зенитом»
Напомним, что "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Спартака" в полуфинале Кубка России со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.
Вести.Ru 11:01
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться.
РИА Новости 05:57
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Происшествия
В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»
Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке "Циркач" арестован в Польше, решение о его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
РИА Новости 11:37
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе Крицюка
РИА Новости 11:55
Кино
«Джокер» возглавил антирейтинг фильмов Великобритании в 2019 году
Совет по классификации фильмов заявил, что «Джокер», хотя и содержит сцены насилия, но не запрещен зрителям младше 18 лет.
Профиль 08:10
Здоровье
Доктор Мясников опроверг слухи о вреде кофе
Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» развеял наиболее популярные мифы о кофе.
Городовой 06:33
Политика
Киев направил Москве ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Киев направил Москве ноту протеста из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, заявление МИД Украины опубликовано на сайте ведомства.
РБК 11:53
Политика
В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 13:07
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Общество
Оценены шансы заразиться коронавирусом на пляже
Городовой 11:45
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Гаджеты
Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Новинка получила название AirDots 2 и ценник 11 долларов.
Astera 06:50
Общество
Навальный объявил о смене юрлица Фонда борьбы с коррупцией
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о формальном закрытии основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из-за штрафа в размере 88 млн руб. по иску комбината «Московский школьник».
Коммерсантъ 08:37
Происшествия
В Саратове совершено нападение на следователя СК
Нападение совершено в Саратове на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области, угрозы его жизни нет.
ТАСС 08:49