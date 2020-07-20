Политика
RT на русскомГенпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить216
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.
Ведомости 08:08
Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
Происшествия
Прокуратура проверит дело избитого отчимом ребенка в Подмосковье
Как сообщили в пресс-службе МВД по Московской области, ребенок госпитализирован, а в отношении его 29-летней матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
Известия вчера в 11:14
Политика
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.
РИА Новости 07:57
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
Политика
Путин: Украина забирала из Крыма больше, чем давала
Украинские лидеры признавались, что больше забирали из Крыма, чем вкладывали в развитие полуострова.
Московский Комсомолец 08:01
Технологии
PayPal запускает сервис торговли криптовалютами
PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и хранения криптовалют.
Коммерсантъ 07:28
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Общество
Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре
Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.
ПолитРоссия 07:55
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 17 июля в 09:36
Политика
Путин посетит военно-морской парад в Петербурге 26 июля
Президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург во время проведения военно-морского парада в День ВМФ РФ.
iReactor 08:59
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
Происшествия
Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
Общество
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Российская газета 07:44
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Политика
В ФРГ призвали США не выводить войска из ФРГ
МонаВиста 06:24
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Происшествия
Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2
RT на русском 03:28
Авто
Daimler прекращает производство седанов Mercedes-Benz в США и Мексике
Автоновости дня 18 июля в 05:25
Игры
Корпорация Microsoft планово отменила годовую подписку Xbox Live Gold
Microsoft в плановом порядке отменила годовую подписку Xbox Live Gold, владельцы консолей Xbox заметили её отсутствие в магазине корпорации.
Актуальные Новости вчера в 12:52
Авто
Компания FAW зарегистрировала в РФ бренд для нового кроссовера
Москва, 20 июля 2020, 12:33 — REGNUM Китайская компания FAW собирается начать поставку в Россию новых кроссоверов Bestune T77.
REGNUM 05:33