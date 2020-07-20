Политика

RT на русскомRT на русскомГенпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Генпрокуратура признала работу семи западных НКО нежелательной в России

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