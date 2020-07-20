Политика

RT на русскомRT на русскомГенпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Генпрокуратура признала нежелательными шесть американских и одну британскую НПО

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Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

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Генпрокуратура признала опасными для России шесть организаций из США

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Генпрокуратура России признала нежелательными 6 американских НКО

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Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Газета.Ru13:31

Генпрокуратура признала нежелательными в России семь иностранных организаций

ТАСС06:30
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Путин посетит военно-морской парад в Петербурге 26 июля

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Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
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Шоу-бизнес

Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа

Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости 10:16
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Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Политика

Трамп считает ситуацию с криминалом в Чикаго хуже, чем в Афганистане

NEWS.ru писал, что после акции протеста, которая прошла в Чикаго 17 июля, пострадали 18 полицейских.
News.ru 13:05
Кино

Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок

Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.
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NAVI сыграют шоу-матч с составом NAVI-2010

NAVI и 1xBet проведут шоу-матч по CS:GO между составами NAVI 2010 и NAVI 2020. Матч пройдет 1 августа, трансляцию проведет студия Maincast.
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Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
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Общество

Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия

Фильм состоит из фрагментов проповедей отца Сергия, проводимых им обрядов экзорцизма, интервью с бывшими послушниками Среднеуральского женского монастыря.
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
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Политика

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Ведомости 12:23
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
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Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
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Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

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Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
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Интернет

В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

В общей сложности в интернете находится 1,2 терабайта данных.
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Умер режиссер «Незнайки» и «Изумрудного города» Александр Боголюбов

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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
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Футбол

Решение по игре «Химок» в РПЛ еще не принято

Решение по выступлению подмосковных "Химок" в Российской премьер-лиге (РПЛ) еще не принято, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Общество

Уволилась главврач больницы, которая заперла двух медсестер в морге

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ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
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Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
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Клип Little Big стал самым популярным в истории «Евровидения»

Женева, Швейцария, 20 июля 2020, 20:13 — REGNUM Видеоклип российской группы Little Big на песню Uno, созданную для «Евровидения-2020», набрал рекордное число просмотров за всю историю этого международного песенного конкурса.
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Энергетика

Бензин Аи-92 в России с 13 по 17 июля подорожал на 5 копеек

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 июля 2020 года выросли на 5 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,33 руб. за л.
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