Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными три НПО из Германии

Генпрокуратура признала три немецкие неправительственные организации нежелательными на территории России, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.В источнике

Подробнее о событии

Генпрокуратура признала нежелательными три НПО из Германии

РБК12:09

Генпрокуратура признала три организации нежелательными в России

Lenta.ru11:49

В России признаны нежелательными три немецкие НПО

Известия11:08

Генпрокуратура признала нежелательными в России три НПО Германии

RT на русском11:23

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ три немецкие НПО

РЕН ТВ11:15

Россия признала нежелательными три немецкие организации

Общественная служба новостей11:31

Три НПО из Германии признаны нежелательными в РФ

Интерфакс - Россия10:57
Интересное

У самого доступного Bentley Bentayga появилась заряженная модификация

Кроссовер Bentley Bentayga с базовым 4,0-литровым V8 получил спортивную модификацию с литерой S. Динамические характеристики вседорожника не изменились, но Бентайге переработали внешность и салон, а также перенастроили шасси для более драйверских «повадок».
Журнал Авто.ру04:04

NCA: Тонну кокаина выбросило на побережье Великобритании

Как сообщает ToDay News Ufa, о том, что в Великобритании простые прохожие смогли заметить на пляже целую тонну кокаин, рассказали эксперты в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) на своем официальном сайте.
ToDay News Ufa09:49

Лукашенко заявил, что готов обсудить проблемы Белоруссии с Байденом и Путиным

Вопрос Белоруссии в контексте подготовки саммита РФ и США Американская администрация рассчитывает, что президент США Джо Байден обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным на предстоящем саммите в Женеве стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
ТАСС09:16

Star Wars: Squadrons и две другие игры раздадут подписчикам PS Plus

Асимметричный шпионский кооперативный триллер Operation: Tango и очередное переосмысление Virtua Fighter 5 (до 2 августа) раздадут одновременно с релизом, тогда как Star Wars: Squadrons вышла в октябре прошлого года и недавно пополнила библиотеку EA Play.
Игромания.ру11:32