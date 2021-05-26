Кроссовер Bentley Bentayga с базовым 4,0-литровым V8 получил спортивную модификацию с литерой S. Динамические характеристики вседорожника не изменились, но Бентайге переработали внешность и салон, а также перенастроили шасси для более драйверских «повадок».
Как сообщает ToDay News Ufa, о том, что в Великобритании простые прохожие смогли заметить на пляже целую тонну кокаин, рассказали эксперты в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) на своем официальном сайте.
Вопрос Белоруссии в контексте подготовки саммита РФ и США Американская администрация рассчитывает, что президент США Джо Байден обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным на предстоящем саммите в Женеве стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Асимметричный шпионский кооперативный триллер Operation: Tango и очередное переосмысление Virtua Fighter 5 (до 2 августа) раздадут одновременно с релизом, тогда как Star Wars: Squadrons вышла в октябре прошлого года и недавно пополнила библиотеку EA Play.