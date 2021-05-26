Лукашенко заявил, что готов обсудить проблемы Белоруссии с Байденом и Путиным

Вопрос Белоруссии в контексте подготовки саммита РФ и США Американская администрация рассчитывает, что президент США Джо Байден обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным на предстоящем саммите в Женеве стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.