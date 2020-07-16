Экономика

ИзвестияИзвестияГенпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Счетная палата (СП) направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании «Дом.РФ», начата проверка. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил РБК со ссылкой на представителя СП.
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с чего всё началось

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

Как заявил РБК представитель «Дом.РФ», Генпрокуратура 15 июня запросила ее позицию по выводам Счетной палаты и 29 июня до надзорного ведомства «была доведена позиция «Дом.РФ» и исчерпывающие материалы для всестороннего анализа ситуации». РБК направил запрос в Генпрокуратуру и Минстрой.
РБКвчера в 17:00

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Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

РЕН ТВ01:02

Счетная палата попросила генпрокуратуру проверить «Дом.РФ» по признакам коррупции

БИЗНЕС Online02:20

Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Известия01:20

Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Piter.tv02:44

Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции

URA.Ruвчера в 18:58

Генпрокуратура России заподозрила «Дом.РФ» в коррупции

Mockva.ruвчера в 18:50

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

РБКвчера в 17:00
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

RT на русском 01:35
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
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Футбол

Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»

REGNUM вчера в 16:23
4
Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за отказ сайтов удалять информацию

В Государственную думу внесли законопроект о штрафах до 4 млн рублей за отказ владельцев сайтов удалить информацию по требованию законов, следует из базы данных палаты.
RT на русском 03:10
Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости вчера в 09:44
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Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
12
Общество

Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой

При затоплении Bonhomme Richard в океан прольются миллионы литров топлива, а это грозит серьезной экологической катастрофой.
Evo-rus.com 01:21
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Киберспорт

Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine

Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).
3DNews вчера в 10:05
Общество

Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля

Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости вчера в 06:10
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Здоровье

В Киеве установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом

Киев, 15 июля 2020, 12:19 — REGNUM В Киеве за последние сутки зафиксировали 147 случаев заболевания коронавирусом, что является самым большим суточным показателем с начала эпидемии.
REGNUM вчера в 05:19
Политика

NYT: власти США планируют запретить въезд членам компартии Китая

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможный запрет членам Коммунистической партии Китая (КПК) и их семьям въезда в страну, пишет The New York Times (NYT).
Коммерсантъ 01:41
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Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
12
Общество

Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
4
Политика

Российский депутат предложил вернуть ряд религиозных объектов в Турции

Турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану следует рассмотреть вопрос о передаче России ряда религиозных объектов на территории Турции.
Известия вчера в 21:11
5
Шоу-бизнес

Сильно похудевшая экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева поразила соцсети своим фото

Суть событий 01:22
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Общество

Россиянам станут доступны бесплатные участки в Арктике

По поручению вице-премьера Юрия Трутнева в России подготовили законопроект, согласно которому граждане смогут бесплатно получить земельные участки в арктической зоне стране размером до одного гектара.
Газета.Ru 03:18
1
Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК вчера в 18:51
2,5K
Культура

На 89-м году жизни умер оператор «Бриллиантовой руки» Игорь Черных

Дни24 02:10
2
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
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Происшествия

В Бурятии участники съемок клипа заразились коронавирусом

РБК 03:03
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Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

Evo-rus.com 03:21
12
Армия и оружие

МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу

В случае передислокации тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу прекратит своё существование основополагающий акт Россия — НАТО.
RT на русском 02:38
Происшествия

Суд в Москве арестовал трех фигурантов дела Абызова

REGNUM вчера в 16:11
63
Экономика

Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса

Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.
Дума ТВ 13 июля в 09:05
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Общество

Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

REGNUM вчера в 23:17
1
Здоровье

Бурятия запретила ввоз свиней из Забайкалья из-за выявления очага АЧС

REGNUM 01:30
5
Политика

Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»

Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
13
Экономика

Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Коммерсантъ 00:59
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