Экономика
ИзвестияГенпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции
Счетная палата (СП) направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании «Дом.РФ», начата проверка. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил РБК со ссылкой на представителя СП.
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с чего всё началось
В "Дом.РФ", в свою очередь, настаивают, что Генпрокуратура не ведет проверку в отношении госкомпании.РБКвчера в 17:00
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Авто
Автодилеры в России начали выдавать номера
Напомним, дилерские центры получили право дистанционно ставить автомобили на учет и выдавать номера для них с 1 января 2020 года.
Автоновости дня 02:13
Общество
Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов
Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
РБК 03:57
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета вчера в 09:18
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Общество
В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
Шоу-бизнес
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Lenta.ru 14 июля в 22:18
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили 14 июля в 12:19
Политика
МИД Польши назвал актом дезинформации РФ розыгрыш польского президента
Новый Калининград В польском МИД назвали розыгрыш переизбранного президента пранкерами актом дезинформации российских властей.
Новый Калининград.Ru 04:28
Экономика
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,8-1,3%
Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне отката мировых площадок на опасениях по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за дальнейшего роста заболеваемости COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,8-1,3%.
Интерфакс 14 июля в 03:33
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Космос
НАСА заявляет о завершении испытаний телескопа имени Дж. Уэбба
LentaChel.ru вчера в 14:38
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Российская спортсменка Лиана Джоджуа одержала первую победу на турнире под эгидой UFC.
ProstoProSport 03:04
Политика
В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню
Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
Наука
В число лучших масок для защиты от коронавируса ученые включили фильтры для пылесосов
В исследовании, опубликованном в Journal of Hospital Infection, говорится, что мешки для пылесоса (или фильтры для пылесоса, вставленные в маску из ткани) снижают риск заражения на 83% после 30 секунд воздействия коронавируса и на 58% после 20 минут воздействия в высоко загрязненной среде.
СитиТрафик 01:47
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa вчера в 00:21
Общество
Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса.
Lenta.ru вчера в 23:34
Футбол
«Ростов» и «Локомотив» заинтересованы в защитнике «Ланса»
Защитник «Ланса» Александар Радованович может продолжить карьеру в России, сообщает Footmercato.
Спорт-Экспресс 03:42
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России
Известия вчера в 16:30