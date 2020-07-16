Экономика

ИзвестияИзвестияГенпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Счетная палата (СП) направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании «Дом.РФ», начата проверка. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил РБК со ссылкой на представителя СП.
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с чего всё началось

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

В "Дом.РФ", в свою очередь, настаивают, что Генпрокуратура не ведет проверку в отношении госкомпании.
РБКвчера в 17:00

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Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Piter.tv02:44

Счетная палата попросила генпрокуратуру проверить «Дом.РФ» по признакам коррупции

БИЗНЕС Online02:20

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

РБКвчера в 17:00

Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

РЕН ТВ01:02

Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции

URA.Ruвчера в 18:58

Генпрокуратура России заподозрила «Дом.РФ» в коррупции

Mockva.ruвчера в 18:50

Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Известия01:20
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Авто

Автодилеры в России начали выдавать номера

Напомним, дилерские центры получили право дистанционно ставить автомобили на учет и выдавать номера для них с 1 января 2020 года.
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На 89-м году жизни умер оператор «Бриллиантовой руки» Игорь Черных

Дни24 02:10
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Общество

Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов

Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
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Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Российская газета вчера в 09:18
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Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Общество

В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии

Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
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Шоу-бизнес

Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей

Lenta.ru 14 июля в 22:18
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Авто

Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально

По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили 14 июля в 12:19
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Политика

МИД Польши назвал актом дезинформации РФ розыгрыш польского президента

Новый Калининград В польском МИД назвали розыгрыш переизбранного президента пранкерами актом дезинформации российских властей.
Новый Калининград.Ru 04:28
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Экономика

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,8-1,3%

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне отката мировых площадок на опасениях по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за дальнейшего роста заболеваемости COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,8-1,3%.
Интерфакс 14 июля в 03:33
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
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Политика

Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Космос

НАСА заявляет о завершении испытаний телескопа имени Дж. Уэбба

LentaChel.ru вчера в 14:38
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Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Политика

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
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Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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Единоборства

Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC

Российская спортсменка Лиана Джоджуа одержала первую победу на турнире под эгидой UFC.
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Политика

В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню

Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
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Наука

В число лучших масок для защиты от коронавируса ученые включили фильтры для пылесосов

В исследовании, опубликованном в Journal of Hospital Infection, говорится, что мешки для пылесоса (или фильтры для пылесоса, вставленные в маску из ткани) снижают риск заражения на 83% после 30 секунд воздействия коронавируса и на 58% после 20 минут воздействия в высоко загрязненной среде.
СитиТрафик 01:47
Происшествия

СК попросил арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми

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Общество

Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть

Известия 04:13
Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Происшествия

Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

ТАСС 03:46
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Общество

Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17

Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa вчера в 00:21
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Общество

Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус

Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса.
Lenta.ru вчера в 23:34
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Футбол

«Ростов» и «Локомотив» заинтересованы в защитнике «Ланса»

Защитник «Ланса» Александар Радованович может продолжить карьеру в России, сообщает Footmercato.
Спорт-Экспресс 03:42
Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России

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Происшествия

Возбуждено уголовное дело о загрязнении Камы в Пермском крае

Интерфакс 03:29
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