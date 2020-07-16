В "Дом.РФ", в свою очередь, настаивают, что Генпрокуратура не ведет проверку в отношении госкомпании.

с чего всё началось

Счетная палата (СП) направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании «Дом.РФ», начата проверка. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил РБК со ссылкой на представителя СП.

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