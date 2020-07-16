Экономика

ИзвестияИзвестияГенпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Счетная палата (СП) направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании «Дом.РФ», начата проверка. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил РБК со ссылкой на представителя СП.
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с чего всё началось

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

В "Дом.РФ", в свою очередь, настаивают, что Генпрокуратура не ведет проверку в отношении госкомпании.
РБКвчера в 17:00

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Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

РЕН ТВ01:02

Счетная палата попросила генпрокуратуру проверить «Дом.РФ» по признакам коррупции

БИЗНЕС Online02:20

Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Известия01:20

Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Piter.tv02:44

Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции

URA.Ruвчера в 18:58

Генпрокуратура России заподозрила «Дом.РФ» в коррупции

Mockva.ruвчера в 18:50

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

РБКвчера в 17:00
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Здоровье

349 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки

Уральский меридиан 03:37
1,4K
Общество

Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус

Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса.
Lenta.ru вчера в 23:34
145
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
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Политика

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
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Здоровье

Мэр Норильска рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в городе

В письме мэр просит помощи краевой власти в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе.
Krasnoyarskmedia.ru 01:23
13
Происшествия

В Шереметьево обнаружили в посылках из США более 12 кг наркотиков

Работники российской таможни в Шереметьево обнаружили более 12 кг марихуаны в посылках, прибывших из США.
РЕН ТВ 04:43
Культура

Умер оператор фильмов «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву»

Piter.tv 01:32
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Происшествия

В Екатеринбурге загорелась клиника, предлагающая тесты на коронавирус

ФедералПресс 01:58
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Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили вчера в 10:03
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Политика

NYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая

New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей.
Телеканал RTVI 01:57
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
3,5K
Общество

В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус

«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
РБК 04:10
Общество

Российские врачи выявили 6428 новых случаев коронавируса за сутки

Новые случаи COVID-19 инфекции подтвердили в 85 регионах РФ, говорится в сообщении оперштаба.
Политика Сегодня 03:39
Экономика

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
60
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
22
Экономика

Тюменские власти заявили о возможном секвесте бюджета

Бюджет Тюменской области, напомним, был принят с рекордным дефицитом в сумме около 59 млрд рублей.
РБК Тюмень 01:43
1
Космос

В Роскосмосе подвели итоги первого года работы новой обсерватории

Первые итоги работы новой Российской космической обсерватории «Спектр-РГ» подвели российские ученые, сообщил 13 июля официальный сайт Роскосмоса.
ИА Красная Весна 14 июля в 08:09
1
Шоу-бизнес

Айза Анохина извинилась за интервью Собчак о Чечне

CT news 02:39
13
Общество

Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов

Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
РБК 03:57
115
Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
1,4K
Политика

Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть

Известия 04:13
Экономика

«АЛРОСА» снизила полугодовую добычу на 22%

Во II квартале 2020 года "АЛРОСА" снизила добычу алмазов на 29% к январю-марту и на 42% в годовом выражении, до 5,7 млн карат.
Интерфакс 04:14
Общество

Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
Газета.Ru 01:55
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
1,2K
Гаджеты

Xiaomi представила международную версию Mi Smart Band 5

Деловое.ТВ вчера в 12:38
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Политика

Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности

Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК 14 июля в 09:01
2,1K
Гаджеты

Samsung Galaxy A72 получит камеру с оптической стабилизацией

Появившиеся ранее слухи об оптических стабилизаторах, которыми должны обзавестись камеры среднеуровневых смартфонов Samsung Galaxy A, являются правдивыми с высокой вероятностью.
Planet Today 04:26
Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России

Известия вчера в 16:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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