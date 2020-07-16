Экономика
ИзвестияГенпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции
Счетная палата (СП) направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании «Дом.РФ», начата проверка. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил РБК со ссылкой на представителя СП.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
В "Дом.РФ", в свою очередь, настаивают, что Генпрокуратура не ведет проверку в отношении госкомпании.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Здоровье
349 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан 03:37
Общество
Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса.
Lenta.ru вчера в 23:34
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
Здоровье
Мэр Норильска рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в городе
В письме мэр просит помощи краевой власти в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе.
Krasnoyarskmedia.ru 01:23
Происшествия
В Шереметьево обнаружили в посылках из США более 12 кг наркотиков
Работники российской таможни в Шереметьево обнаружили более 12 кг марихуаны в посылках, прибывших из США.
РЕН ТВ 04:43
Происшествия
В Екатеринбурге загорелась клиника, предлагающая тесты на коронавирус
ФедералПресс 01:58
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили вчера в 10:03
Политика
NYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая
New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей.
Телеканал RTVI 01:57
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус
«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
РБК 04:10
Общество
Российские врачи выявили 6428 новых случаев коронавируса за сутки
Новые случаи COVID-19 инфекции подтвердили в 85 регионах РФ, говорится в сообщении оперштаба.
Политика Сегодня 03:39
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Экономика
Тюменские власти заявили о возможном секвесте бюджета
Бюджет Тюменской области, напомним, был принят с рекордным дефицитом в сумме около 59 млрд рублей.
РБК Тюмень 01:43
Космос
В Роскосмосе подвели итоги первого года работы новой обсерватории
Первые итоги работы новой Российской космической обсерватории «Спектр-РГ» подвели российские ученые, сообщил 13 июля официальный сайт Роскосмоса.
ИА Красная Весна 14 июля в 08:09
Общество
Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов
Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
РБК 03:57
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
Экономика
«АЛРОСА» снизила полугодовую добычу на 22%
Во II квартале 2020 года "АЛРОСА" снизила добычу алмазов на 29% к январю-марту и на 42% в годовом выражении, до 5,7 млн карат.
Интерфакс 04:14
Общество
Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
Газета.Ru 01:55
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Гаджеты
Xiaomi представила международную версию Mi Smart Band 5
Деловое.ТВ вчера в 12:38
Политика
Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК 14 июля в 09:01
Гаджеты
Samsung Galaxy A72 получит камеру с оптической стабилизацией
Появившиеся ранее слухи об оптических стабилизаторах, которыми должны обзавестись камеры среднеуровневых смартфонов Samsung Galaxy A, являются правдивыми с высокой вероятностью.
Planet Today 04:26
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России
Известия вчера в 16:30