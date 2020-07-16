Экономика
URA.RuГенпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции
Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата. Ведомство хочет установить, как были использованы 11,8 млрд рублей, которые выделялись из бюджета для достройки домов разорившейся строительной компании «СУ-155».
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с чего всё началось
В "Дом.РФ", в свою очередь, настаивают, что Генпрокуратура не ведет проверку в отношении госкомпании.РБКвчера в 17:00
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Общество
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Вторая фаза испытаний вакцины от COVID-19, которую проводит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена уже 3 августа.
Российская газета 06:04
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Политика
В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню
Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
Общество
Вильфанд предупредил о жаркой второй половине лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России во второй половине лета будет жаркой, но неоднородной.
RT на русском 06:42
Армия и оружие
Минобороны Азербайджана опровергло обстрел приграничных армянских сел
В Минобороны Азербайджана опровергли информацию армянской стороны о попытке азербайджанской диверсии, а также об обстреле из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел.
Невские Новости 05:33
Политика
В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края
В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.
URA.Ru вчера в 20:51
Происшествия
МВД: на несанкционированной акции в Москве задержали 132 человека
RT на русском вчера в 17:36
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Политика
В Британии опубликуют доклад о «российском вмешательстве»
Комитет по безопасности британского парламента собирается опубликовать доклад о "российском вмешательстве" в выборы и референдум по Brexit до 22 июля.
Газета.Ru 06:33
Космос
НАСА заявляет о завершении испытаний телескопа имени Дж. Уэбба
LentaChel.ru вчера в 14:38
Хоккей
«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Доусом
Нападающий Найджел Доус подписал соглашение с казанской командой.
Советский спорт 14 июля в 09:55
Происшествия
В Челябинской области умер врач с подозрением на COVID-19
Врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, у которого выявлен условно положительный тест на COVID-19, скончался в Челябинской области, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 06:45
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ
Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com вчера в 08:04
Политика
NYT: власти США планируют запретить въезд членам компартии Китая
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможный запрет членам Коммунистической партии Китая (КПК) и их семьям въезда в страну, пишет The New York Times (NYT).
Коммерсантъ 01:41
Политика
В Германии оценили действия США по отношению к «Северному потоку — 2»
Берлин принял к сведению заявления госсекретаря США Майка Помпео по поводу проекта «Северный поток — 2», заявил Интерфаксу представитель ведомства печати и информации правительства Германии.
RT на русском 04:33
Общество
Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
Экономика
Глава МВФ: вторая волна пандемии грозит осложнением кризиса
Вашингтон, 16 июля 2020, 09:15 — REGNUM Вторая волна пандемии коронавируса грозит дополнительными осложнениями экономического кризиса, несмотря на постепенное восстановление после спада.
REGNUM 02:15
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Общество
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, поблагодарил жителей края за поддержку, однако не одобрил массовые выступления.
Газета.Ru 05:57
Киберспорт
Анонс всё ближе: новая Call of Duty под кодовым названием The Red Door засветилась в Microsoft Store
На сайте цифрового магазина Microsoft обнаружилась страница The Red Door — предполагается, что это кодовое название новой игры в серии военных шутеров Call of Duty от Activision.
3DNews 06:41
Экономика
«АЛРОСА» снизила полугодовую добычу на 22%
Во II квартале 2020 года "АЛРОСА" снизила добычу алмазов на 29% к январю-марту и на 42% в годовом выражении, до 5,7 млн карат.
Интерфакс 04:14
Шоу-бизнес
Звезда «Твин Пикс» Гэйлин Джордж умерла от рака
Артистка умерла, не дожив одного дня до своего 56-летия. Американская актриса Гэйлин Джордж умерла на 56-м году жизни.
ПолитРоссия 04:46
Общество
В Краснодарском крае с 18 июля открывают аквапарки и бассейны
С 18 июля в Краснодарском крае возобновят работу аквапарки и бассейны.
КП - Кубань 06:14
Политика
В МИД Польши назвали актом дезинформации РФ розыгрыш Дуды пранкером
В польском МИД назвали актом дезинформации российских властей розыгрыш президента Польши Анджея Дуды со стороны пранкера из России Владимира Кузнецова (также известного как Вован), который позвонил ему от имени генсека ООН Антониу Гутерриша и поздравил с переизбранием.
Газета.Ru 03:57
Технологии
Тральщик «Георгий Курбатов» проекта 12700 выведен из цеха
Проведена операция по выводу из цеха корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Георгий Курбатов" - говорится в сообщении.
Военное обозрение 06:16
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ 02:15