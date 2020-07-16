Экономика

URA.RuURA.RuГенпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции

Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата. Ведомство хочет установить, как были использованы 11,8 млрд рублей, которые выделялись из бюджета для достройки домов разорившейся строительной компании «СУ-155».
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с чего всё началось

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

В "Дом.РФ", в свою очередь, настаивают, что Генпрокуратура не ведет проверку в отношении госкомпании.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

ДОМ.РФ не является объектом проверки Генпрокуратуры

Интерфакс07:35

Счетная палата опровергла данные о прокурорской проверке «Дом.РФ»

Известия06:49

Генпрокуратура не проводит никаких проверок в отношении ДОМ.РФ

ТАСС06:36

ГП проверит обращение Счетной палаты о признаках коррупции в «ДОМ.РФ»

РЕН ТВ07:36

Генпрокуратура не проводит проверок в «Дом.РФ», сообщил источник

РИА Новости07:19

Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции

URA.Ruвчера в 18:58

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

РБКвчера в 17:00
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Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
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Футбол

Арбитр Николаев отверг судейский заговор против «Спартака»

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Экономика

Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
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Общество

В Краснодарском крае с 18 июля откроются аквапарки и бассейны

Губернатор региона Вениамин Кондратьев принял решение открыть с 18 июля следующие организации: – аквапарки, аттракционы на открытом воздухе; – бассейны, только с жестким соблюдением санитарных требований; – библиотеки, но без работы читальных залов.
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Общество

ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР

Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
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Космос

Водная стратегия России: задачи и решения

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Армия и оружие

Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС

РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
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Происшествия

Вандалы отрезали голову фигуре Дзюбы в Подмосковье

Газета.Ru 05:37
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Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

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Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
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Шоу-бизнес

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры из-за крупных долгов.
НТВ 05:01
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Политика

Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
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Происшествия

Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач

Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
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Происшествия

На Кубани судью заподозрили в получении взятки

Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:05
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Гаджеты

Apple выпустила новую версию iOS 13.6

Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
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Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

«Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — уверяет Алименко.
Телеканал 360° вчера в 23:15
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Политика

Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду

Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Политика

Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»

Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
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Экономика

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
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Происшествия

В Николаеве сожгли машину главаря местного «Нацкорпуса»

В ночь на 16 июля в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль Volvo, принадлежащий главарю местного «Нацкорпуса» Денису Янтарю.
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Происшествия

Экс-министр экологии Татарстана задержан за «организацию убийства»

Бывший министр экологии Татарстана Аглям Садретдинов, занимавший пост в 2007-2010 годах, задержан по подозрению в организации убийства.
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Здоровье

РФПИ в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение «Авифавиром»

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РИА Новости 06:13
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Происшествия

Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
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Общество

На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19

Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
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