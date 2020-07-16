Общество

URA.RuURA.RuГенпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции

Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата. Ведомство хочет установить, как были использованы 11,8 млрд рублей, которые выделялись из бюджета для достройки домов разорившейся строительной компании «СУ-155».
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

Как заявил РБК представитель «Дом.РФ», Генпрокуратура 15 июня запросила ее позицию по выводам Счетной палаты и 29 июня до надзорного ведомства «была доведена позиция «Дом.РФ» и исчерпывающие материалы для всестороннего анализа ситуации». РБК направил запрос в Генпрокуратуру и Минстрой.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Генпрокуратура: проверок в отношении «ДОМ.РФ» не проводится

Московский Комсомолец07:54

«Дом.РФ»: в компании не ведется проверок прокуратуры

РИА Новости07:41

Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции

URA.Ruвчера в 18:58

ГП проверит обращение Счетной палаты о признаках коррупции в «Дом.РФ»

РЕН ТВ07:36

В «Дом.РФ» рассказали о претензиях Счетной палаты

Известия08:01

Генпрокуратура не проводит никаких проверок в отношении ДОМ.РФ

ТАСС06:36

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Политика

Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
510
Технологии

В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Planet Today 08:12
64
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
980
Футбол

«Спартак» разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболу

Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 29-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:00
Политика

Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду

Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
826
Общество

Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima

Трейлер одной из самых ожидаемых игр несколько приоткрыл завесу секретности, которую разработчики держали долгое время.
Evo-rus.com 01:54
3
Политика

Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
230
Политика

США ужесточили санкции против россиянина Пригожина

15 июля 2020 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финанов США (OFAC) сообщило, что ввело санкции против трёх россиян и пяти компаний, которые якобы содействовали российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Саминвестор 01:51
179
Политика

Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму

РИА Новости 10:56
17
Армия и оружие

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

РИА Новости 09:37
633
Авто

Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России

С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru 00:39
38
Политика

Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»

Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.
РБК 10:31
26
Происшествия

СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
118
Общество

В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции

Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей.
Эхо Москвы вчера в 14:01
4K
Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
144
Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
1,5K
Футбол

Кокорин после отмены матча «Сочи» с «Тамбовом»: Миссия выполнена

В социальных сетях считают, что фраза «миссия выполнена», в том числе, относится и к самому Кокорину, который в ближайшее время станет свободным агентом и сможет вести переговоры с любыми командами без ограничений.
Фонтанка.Ру 10:36
Общество

В Мурманской области продлили ограничения до 1 августа

В Мурманской области режим повышенной готовности, объявленный в регионе в связи с распространением коронавируса, продлён до 1 августа.
DP.RU 10:27
Общество

Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун

Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
RT на русском 09:19
13
Шоу-бизнес

Плохие манеры дочери Пугачевой и Галкина шокировали пользователей Сети

Пугачева и Галкин занимаются воспитанием двойняшек Лизы и Гарри. Шоумен на своей странице в Instagram регулярно транслирует досуг с детьми.
Слово и Дело 08:28
2
Политика

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем письменном заявлении в парламент заявил, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года.
Военное дело 10:00
176
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
222
Общество

Греф опробовал беспилотный комбайн в Ростовской области

Аграрии Ростовской области приступили к использованию беспилотных комбайнов, на которых установлена российская система автономного управления Cognitive Agro Pilot (разработка компании Cognitive Pilot - "дочки" Сбербанка и группы Cognitive Technologies).
РИА Новости 07:54
38
Футбол

Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч полуфинала Кубка России

Санкт-Петербург, 16 июля 2020, 17:49 — REGNUM Сергей Иванов был назначен главным тренером на матч ½ финала Кубка России между командами «Зенит» и «Спартак».
REGNUM 10:49
Экономика

Китайская экономика первой в мире возобновила рост после эпидемии

Благодаря росту во втором квартале Китаю удалось избежать рецессии, ведь в первом квартале ВВП сократился на 6,8%. Впрочем, по итогам первой половины 2020 года китайский ВВП все-таки сократился на 1,6%.
Коммерсантъ 05:08
4
Политика

Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19

Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Газета.Ru 10:18
418
Технологии

Мобильная игра Clash Royale принесла разработчикам более $3 млрд

CyberSport.ru 08:50
Шоу-бизнес

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры из-за крупных долгов.
НТВ 05:01
15
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
199
Авто

Китайского конкурента Bugatti Chiron оценили в сто миллионов рублей

Среднемоторный гиперкар, который будет конкурировать с Bugatti Chiron, ценили в десять миллионов юаней (примерно сто миллионов рублей по текущему курсу).
Motor 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное