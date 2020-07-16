Экономика

URA.RuURA.RuГенпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции

Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата. Ведомство хочет установить, как были использованы 11,8 млрд рублей, которые выделялись из бюджета для достройки домов разорившейся строительной компании «СУ-155».
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с чего всё началось

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

Как заявил РБК представитель «Дом.РФ», Генпрокуратура 15 июня запросила ее позицию по выводам Счетной палаты и 29 июня до надзорного ведомства «была доведена позиция «Дом.РФ» и исчерпывающие материалы для всестороннего анализа ситуации». РБК направил запрос в Генпрокуратуру и Минстрой.
РБКвчера в 17:00

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Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Piter.tv02:44

Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции

URA.Ruвчера в 18:58

Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Известия01:20

Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

РЕН ТВ01:02

Счетная палата попросила генпрокуратуру проверить «Дом.РФ» по признакам коррупции

БИЗНЕС Online02:20

Генпрокуратура России заподозрила «Дом.РФ» в коррупции

Mockva.ruвчера в 18:50

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

РБКвчера в 17:00
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Общество

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
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Фигурное катание

Хореограф рассказал, что Тутберидзе просила Щербакову покинуть группу

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Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽4 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Общество

В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим

В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM вчера в 15:29
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

За сутки в РФ зарегистрировано 6 428 новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.
Интерфакс 03:33
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Происшествия

Дело об убийстве девятилетней девочки в Саратове направлено в суд

СаратовБизнесКонсалтинг 03:40
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Политика

В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню

Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
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Кино

Отложенные из-за коронавируса съемки сериала с Хабенским начнутся в Твери

О съемках сериала в Твери стало известно еще в январе 2020 года, предполагалось, что они начнутся в апреле в Морозовском городке - историческом квартале постройки середины XIX века.
Афанасий-бизнес 03:22
Футбол

Джанлука Ди Марцио: «Локомотив» готов включить Алексея Миранчука в сделку по Диего Лаксальту

В свою очередь «Локомотив» может включить в сделку полузащитника Алексея Миранчука, которым интересуется «Милан».
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Айза Анохина извинилась за интервью Собчак о Чечне

CT news 02:39
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Армия и оружие

МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу

В случае передислокации тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу прекратит своё существование основополагающий акт Россия — НАТО.
RT на русском 02:38
Общество

Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17

Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa вчера в 00:21
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс вчера в 15:37
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Политика

Тульская облдума освободила Марину Левину от полномочий депутата

Сегодня в Туле проходит заседание Тульской областной Думы 7-го созыва.
Тульские Известия 03:27
Общество

Россиянам станут доступны бесплатные участки в Арктике

По поручению вице-премьера Юрия Трутнева в России подготовили законопроект, согласно которому граждане смогут бесплатно получить земельные участки в арктической зоне стране размером до одного гектара.
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2
Общество

Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

REGNUM вчера в 23:17
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Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
13
Общество

В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей

В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
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Общество

Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч

Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Армия и оружие

Новый российский комплекс С-500 вызвал восхищение египетских СМИ

Россия смогла всех удивить, создав новый зенитно-ракетный комплекс, который превосходит все существующие в мире системы, утверждает египетское издание Sasapost.
Народные новости 03:36
Финансы

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Рубль незначительно падает к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Общество

Музыкальный сервис Spotify появится в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис под названием Spotify уже с 15 июля станет доступным для пользователей из России.
News-24.ru 02:00
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Общество

В Петербурге прошел сбор подписей против поправок к Конституции РФ

Вчера, 15 июля, в Санкт-Петербурге на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта прошла акция, организованная противниками поправок к Конституции РФ общественно-политическими движениями «Открытая Россия» и «Объединенные демократы».
RuNews24.ru 03:44
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Армия и оружие

США обвинили ЧВК «Вагнер» в нарушении эмбарго ООН

Ранее ЧВК «Вагнер» обвиняли в применении химического оружия в Ливии.
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Происшествия

Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

ТАСС 03:46
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Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
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Политика

Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
News.ru 03:03
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