Экономика
ИзвестияГенпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции
Счетная палата (СП) направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании «Дом.РФ», начата проверка. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил РБК со ссылкой на представителя СП.
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с чего всё началось
Как заявил РБК представитель «Дом.РФ», Генпрокуратура 15 июня запросила ее позицию по выводам Счетной палаты и 29 июня до надзорного ведомства «была доведена позиция «Дом.РФ» и исчерпывающие материалы для всестороннего анализа ситуации». РБК направил запрос в Генпрокуратуру и Минстрой.РБКвчера в 17:00
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Общество
В США демонтируют памятник основателю русских поселений на Аляске
Стоит отметить, что Александр Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.
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Власти США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции, расширяя санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока-2», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Профиль вчера в 12:55
Общество
В Омской области ещё 117 человек заразились коронавирусом
Министр озвучила количество новых пациентов, у которых подтвердился диагноз «коронавирус» за последние сутки — это 117 человек.
НГС55 00:52
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:16
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В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку
РИА Новости вчера в 12:07
Авто
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Газета.Ru вчера в 15:19
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Турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану следует рассмотреть вопрос о передаче России ряда религиозных объектов на территории Турции.
Известия вчера в 21:11
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
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Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Общество
Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
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Завершился конкурс искусств с участием азербайджанцев и иностранцев
Sputnik Азербайджан 14 июля в 12:27
Политика
Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР.
Радио Маяк вчера в 00:27
Общество
Вирусолог назвала причины ошибок тестов на COVID-19
Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович объяснила, почему тесты на коронавирус иногда дают ошибочные результаты.
Газета.Ru 02:27
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Уроженец Чечни Чимаев одержал победу в дебютном поединке в UFC
В поединке предварительного карда свой дебютный поединок под эгидой UFC провел уроженец Чечни Хамзат Чимаев.
Советский спорт 01:18
Политика
Эстония призвала укреплять военную сферу для борьбы с РФ и КНР
Глава государства добавила, что нужно укреплять не только дипломатические позиции, но и военные, поскольку российская сторона якобы непредсказуема.
ПолитРоссия 02:20
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
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Коммерсантъ вчера в 16:55
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Наука
Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса
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Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
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Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton открестился от нашумевшей акции Яны Рудковской
Официальные представители бренда Louis Vuitton прокомментировали скандал, развернувшийся вокруг акции продюсера Яны Рудковской в социальных сетях, призами в которой объявлена продукция марки.
Суть событий вчера в 04:04
Кино
Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»
Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
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Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна
Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
Общество
В Саратовской области за сутки выявили ещё 95 носителей коронавируса
В Саратовской области по состоянию на 16 июля коронавирус подтвердился у 7969 человек, за сутки положительные тесты получили еще 95 пациентов.
REGNUM 02:10
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета вчера в 06:56
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27