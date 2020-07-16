Экономика
URA.RuГенпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции
Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата. Ведомство хочет установить, как были использованы 11,8 млрд рублей, которые выделялись из бюджета для достройки домов разорившейся строительной компании «СУ-155».
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с чего всё началось
В "Дом.РФ", в свою очередь, настаивают, что Генпрокуратура не ведет проверку в отношении госкомпании.РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Здоровье
Мэр Норильска рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в городе
В письме мэр просит помощи краевой власти в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе.
Krasnoyarskmedia.ru 01:23
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Происшествия
В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку
По информации ведомства, вечером во вторник в полицию обратилась жительница Йошкар-Олы, которая гостит со своей семьей у родственников в селе Сосновка Руднянского района, и сообщила, что с прогулки не вернулась ее 16-летняя дочь.
РИА Новости вчера в 12:07
Общество
За сутки в Татарстане выявлено еще 33 случая коронавируса
16 июля в Татарстане зарегистрировано еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Новый Век 03:50
Общество
В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус
«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
РБК 04:10
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
REGNUM вчера в 23:17
Общество
Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах
За 2019 год президент заработал 117 тысяч белорусских рублей Президент Белоруссии Александр Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин.
АМИТЕЛ вчера в 23:11
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы большие шансы избежать введения повторного карантина.
РИА Новости 01:50
Общество
Еще 57 жителей Тульской области за сутки заболели коронавирусом
По состоянию на 16 июля еще 57 жителей Тульской области заболели новой коронавирусной инфекцией, излечились – 43.
Тульские Известия 03:50
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Общество
Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой.
РБК вчера в 20:00
Общество
В Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса
За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
КИА 02:56
Общество
Жители Москвы и Кубани чаще всего задерживают выплаты по автокредитам
Бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств узнали, владельцы каких автомобилей чаще остальных сбиваются с графика кредитных выплат за свои машины.
МИР 24 вчера в 21:22
Общество
В Токио зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом
В Токио обновлен рекорд по количеству ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 00:45
Здоровье
В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима
По мнению руководителя одного из отделов Роспотребнадзора, маски нужно носить в местах, где скапливаются много людей.
Лезги газет 00:49
Здоровье
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По данным Роспотребнадзора на среду, 15 июля, за последние сутки у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:30
Политика
В Крыму сохраняются ограничения по пересечению границы
В России продолжают сохранятся временные ограничения по пересечению государственной границы.
Вести Крым 03:59
Происшествия
На Кубани подтверждено 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 14 июля 2020, 10:52 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском края, сообщили 14 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 14 июля в 03:52
Экономика
Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны
Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды.
Российская газета вчера в 19:52
Общество
В Москве и Петербурге идут пикеты против изменения Конституции
URA.Ru вчера в 13:02
Общество
Открыть кафе, рестораны и бары с 16 июля разрешили в Подмосковье
С 16 июля в столичном регионе вновь начинают свою работу рестораны, буфеты и бары, кафе и столовые.
Live24 01:22
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news 14 июля в 14:38
Общество
Путин подписал закон, гарантирующий выплаты работникам при сокращении
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право работников на положенные по закону выплаты при ликвидации юрлиц или же сокращении штата.
РЕН ТВ 13 июля в 13:51
Политика
Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК 14 июля в 09:01
Общество
Мосгорсуд признал законным арест Фургала
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:20
Происшествия
В Калужской области скончались два пациента с COVID-19
В Калужской области в больнице скончались ещё два пациента с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 16 июля в областном оперштабе.
REGNUM 05:21
Здоровье
На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19
Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
Здоровье
В Свердловской области выявлено ещё 245 носителей коронавируса
Екатеринбург, 14 июля 2020, 11:17 — REGNUM В Свердловской области за 13 июля подтверждено ещё 245 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 14 июля в 04:17