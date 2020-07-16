Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции
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Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата. Ведомство хочет установить, как были использованы 11,8 млрд рублей, которые выделялись из бюджета для достройки домов разорившейся строительной компании «СУ-155».В источнике
С чего всё началось
Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»
В "Дом.РФ", в свою очередь, настаивают, что Генпрокуратура не ведет проверку в отношении госкомпании.
РБК17:00
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