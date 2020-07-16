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URA.RuURA.Ru

Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции

Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата. Ведомство хочет установить, как были использованы 11,8 млрд рублей, которые выделялись из бюджета для достройки домов разорившейся строительной компании «СУ-155».В источнике
С чего всё началось

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

В "Дом.РФ", в свою очередь, настаивают, что Генпрокуратура не ведет проверку в отношении госкомпании.
РБК17:00
Подробнее о событии

Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Piter.tv02:44

Счетная палата попросила генпрокуратуру проверить «Дом.РФ» по признакам коррупции

БИЗНЕС Online02:20

Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

РЕН ТВ01:02

Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Известия01:20

Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции

URA.Ru18:58

Генпрокуратура России заподозрила «Дом.РФ» в коррупции

Mockva.ru18:50

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

РБК17:00
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Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Интерфакс05:17
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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 166

Пять пациентов в возрасте от 58 до 83 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе увеличилось до 166, сообщает областное правительство.
РИА Новостивчера в 04:21
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Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском05:47
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Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке

Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК05:58
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Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса

Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъвчера в 04:19
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Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса

Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.
Дума ТВ13 июля в 09:05
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Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли

Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы02:59
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