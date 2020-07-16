Как заявил РБК представитель «Дом.РФ», Генпрокуратура 15 июня запросила ее позицию по выводам Счетной палаты и 29 июня до надзорного ведомства «была доведена позиция «Дом.РФ» и исчерпывающие материалы для всестороннего анализа ситуации». РБК направил запрос в Генпрокуратуру и Минстрой.

с чего всё началось

Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата. Ведомство хочет установить, как были использованы 11,8 млрд рублей, которые выделялись из бюджета для достройки домов разорившейся строительной компании «СУ-155».

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