Экономика

URA.RuURA.RuГенпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции

Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата. Ведомство хочет установить, как были использованы 11,8 млрд рублей, которые выделялись из бюджета для достройки домов разорившейся строительной компании «СУ-155».
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с чего всё началось

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

Как заявил РБК представитель «Дом.РФ», Генпрокуратура 15 июня запросила ее позицию по выводам Счетной палаты и 29 июня до надзорного ведомства «была доведена позиция «Дом.РФ» и исчерпывающие материалы для всестороннего анализа ситуации». РБК направил запрос в Генпрокуратуру и Минстрой.
РБКвчера в 17:00

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Генпрокуратура: проверок в отношении «ДОМ.РФ» не проводится

Московский Комсомолец07:54

«Дом.РФ»: в компании не ведется проверок прокуратуры

РИА Новости07:41

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РЕН ТВ07:36

Генпрокуратура не проводит никаких проверок в отношении ДОМ.РФ

ТАСС06:36

В «Дом.РФ» рассказали о претензиях Счетной палаты

Известия08:01

Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции

URA.Ruвчера в 18:58

Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

РБКвчера в 17:00
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РБК вчера в 18:51
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Chery представила интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России

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Путин оценил масштабы кризиса в России

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Политика

Польский президент оценил звонок российских пранкеров

Дуда заподозрил неладное во время разговора с ними. Польский президент Анджей Дуда оценил звонок российских пранкеров.
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МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

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Общество

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«Поздним вечером 14 июля текущего года и.о. замначальника ОМВД, действуя по предварительной договоренности со своим руководителем, в парке г. Судак лично получил взятку в 75 тысяч рублей», — уточнили в следственных органах.
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В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

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Хоккеист «Авангарда» Шумаков заразился коронавирусом

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