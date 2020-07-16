Экономика
URA.RuГенпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции
Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата. Ведомство хочет установить, как были использованы 11,8 млрд рублей, которые выделялись из бюджета для достройки домов разорившейся строительной компании «СУ-155».
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
В "Дом.РФ", в свою очередь, настаивают, что Генпрокуратура не ведет проверку в отношении госкомпании.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Происшествия
Адвокаты обвиняемого в госизмене Сафронова рассказали о слежке ФСБ
За адвокатами советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова установлена слежка сотрудниками ФСБ.
Lenta.ru 07:47
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Гарик Харламов представил свою новую возлюбленную
Появилась информация, что новая избранница юмориста обладает большой грудью и является участницей проекта "Однажды в России".
Paparazzi.ru 07:55
Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Политика
Зеленский оценил сроки продления карантина на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что карантин в стране не надо продлевать более, чем на месяц и призвал действовать, ориентируясь на развитие ситуации с заболеваемостью.
РИА Новости 07:59
Здоровье
ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане
Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
Turkmenportal вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Максим Виторган высмеял Ксению Собчак за снимок их общего сына
Под фотографией сына Максим Виторганов написал: "Я сижу с малышкой дома и зарабатываю по 70 тыс в неделю".
CT news 06:07
Политика
Верховная рада утвердила кандидатуру главы Нацбанка
Верховная рада Украины утвердила назначение нового главы Национального банка. Им стал председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.
BFM.ru 06:28
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Общество
В Башкирии произошла утечка данных, собранных во время карантина
Например, Башкирия вошла в список регионов, где произошла утечка информации, собранных во время карантина, включая диагноз и другие медицинские сведения, адреса, номера телефонов.
ProUfu.ru 06:55
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Автоспорт
Экс-президент Мексики стал участником акции в поддержку Переса
Бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон присоединился к флешмобу в социальных сетях, который направлен на поддержку его соотечественника, пилота Формулы-1 Серхио Переса.
Чемпионат 07:04
Политика
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
Экономика
Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России
Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
РИА Новости 07:54
Гаджеты
Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1
Обновление оболочки EMUI 10.1 теперь доступно еще 39 смартфонам Huawei и Honor, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:50
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Общество
Испытания зарубежных вакцин от коронавируса стартовали в Петербурге
Вакцины зарубежного производства успешно прошли первые этапы испытаний и перешли на третью фазу клинических исследований.
Evo-rus.com 08:01
Авто
Российские автодилеры начали выдавать госномера в салонах
Ранее стало известно, что выбранный номер россияне смогут зарезервировать на портале Госуслуг.
Толк 07:09
Авто
Skoda тестирует новый электрический кроссовер Enyaq Iv
Чешская компания Skoda проводит дорожные испытания нового электрического кроссовера Enyaq Iv.
Goroday.ru 07:04
Происшествия
Российского депутата посадили на 12 лет за 800 граммов марихуаны
По данным издания, 42-летний народный избранник приобрел около 800 граммов марихуаны и хранил ее дома для дальнейшей продажи.
Lenta.ru 07:00
Технологии
Обновление Windows 10 самостоятельно удаляет приложения из системы
Накопительное обновление для операционной системы Windows 10 под номером KB4565503 самостоятельно удаляет некоторые приложения.
Деловое.ТВ 06:15
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала живот в прямом эфире
Беременная Джиджи Хадид провела в Instagram прямой эфир, где поклонники смогли увидеть ее округлившийся живот.
Дни24 04:16