Антон Завалунов напомнил, что в 2019 году «было принято решение о нежелательной деятельности» трех неправительственных организаций их деятельность была направлена на вмешательство в дела России.

ГП: США планировали вмешаться в дела России в 2017 году

Политика Интерпол отказался комментировать запрос МИД РФ по Смоленкову Ранее в четверг представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запрашивала Интерпол насчет нахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США после того, как в СМИ появилась информация о том, что он является агентом ЦРУ.

Политика Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.

Экономика Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.

Здоровье В медучреждениях Екатеринбурга выявили избыток врачей Врачи решили уйти из-за низких зарплат и непомерных нагрузок. Заменить коллег на время пришлось екатеринбургским специалистам.

Общество Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться Глава ведомства Светлана Маковская извинилась перед родителями, отметив, что нестандартная прическа — личное дело учеников.

Экономика Владельцев криптовалют предлагают лишить анонимности Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишает анонимности владельцев виртуальных цифровых активов.

Политика МИД РФ ответил на заявление главы ДНР о желании войти в состав РФ Корреспондент ФАН в ходе брифинга Захаровой попросил официального представителя МИД РФ оценить заявление Пушилина о желании ДНР войти в состав РФ.

Политика Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала ночное селфи Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.

Финансы Россия откажется от долларовых займов в пользу евро или юаней Россия в 2020 году откажется от кредитов в долларах и будет занимать в евро или юанях.

Происшествия Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Экономика ЦБ рассказал о кибератаке на российские банки из Бразилии Банк России зафиксировал "довольно серьезную" кибератаку на российские банки из Бразилии, рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Экономика Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.

Политика Путин призвал беречь память о событиях в Дагестане в 1999 году Путин пообщался с жителями села и возложил цветы к мемориалу выходцам из Ботлихского района, которые погибли во время Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, боевых действий 1999 года, а также в других локальных конфликтах.

Политика В России с 1 октября начнут работу новые окружные суды Пленум Верховного Суда России определил дату начала работы апелляционных и кассационных судов. Свою деятельность они начнут 1 октября.

Происшествия В США освободили всех людей из перевернувшегося у берегов судна Спасатели освободили всех людей из перевернувшегося у берегов Соединенных Штатов грузового судна Golden Ray.

Армия и оружие Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".