В Генеральной прокуратуре РФ рассказали о том, что власти Соединенных Штатов планировали вмешиваться во внутренние дела РФ еще в 2017 году. Как передает информационное агентство ТАСС, с соответствующим заявлением представители контрольно-надзорного органа выступили в четверг, 12 сентября.

Генпрокуратура сообщила о планах США вмешаться в дела РФ в 2017 году

Экономика Глава ВТБ Костин предложил освободить бедных от налогов Глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц.

Космос Робота «Федора» больше не отправят в космос Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.

Общество Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).

Политика В Европе отреагировали на заявление Нетаньяху по Иорданской долине Франция, Британия, Германия, Испания и Италия выразили обеспокоенность в связи с заявлением израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о планах распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.

Шоу-бизнес Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги Анна Семенович, Стас Костюшкин, Ольга Кабо: звезды вспоминают первую любовь. А пока Анна много путешествует и строит карьеру певицы.

Интернет В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса Почта Банк начал собирать биометрические данные россиян (изображения лица и записи голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России».

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Путин высоко оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере Владимир Путин перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал о том, что он высоко оценивает возможность военного взаимодействия между двумя странами.

Кино По новому роману Стивена Кинга снимут сериал Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.

Происшествия Самолет совершил экстренную посадку из-за пролитого кофе Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун,совершил вынужденную посадку в ирландском Шенноне из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.

Политика Путин в Дагестане выпил обещанную 20 лет назад стопку водки В ходе визита в Дагестан президент России Владимир Путин сдержал данное 20 лет назад обещание выпить стопку после победы над террористическими группировками в республике.

Культура «Мисс Украина – 2019» стала жительница Харькова В этом году обладательницей короны стала жительница Харькова Маргарита Паша, сообщают «Вести».

Армия и оружие Академик рассказал о возможных причинах начала ядерной войны Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов заявил, что наиболее вероятной причиной начала ядерной войны между США и Россией может быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, сообщает РИА "Новости".

Политика В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.

Происшествия В Уфе произошло массовое отравление шаурмой Следствие возбудило уголовное дело по факту отравления шаурмой 15 жителей Уфы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике Башкортостан.

Армия и оружие Лавров обвинил США в начале новой гонки вооружений Лавров заверил, что Россия приложит все необходимые усилия, чтобы обеспечить свою национальную безопасность в условиях агрессивного курса США на слом системы стратегической стабильности.

Космос Китай успешно запустил три спутника Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Экономика России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.

Политика Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Технологии Липчане могут оплатить проезд мобильным приложением Управление информатизации администрации Липецкой области совместно с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» в рамках проекта «Умный город» запускает пилотный проект по тестированию системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения «LitePASS».

Шоу-бизнес Ким Кардашьян в прозрачном топе свела с ума папарацци Для шоу 38-летняя Кардашьян нарядилась в кожаные брюки и топ на бретельках - практически прозрачный.