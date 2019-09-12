Политика

RT на русскомRT на русскомВ ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году

Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
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В Генпрокуратуре заявили, что США еще в 2017 году планировали вмешиваться в дела России

ТАСС06:17

США еще в 2017 году планировали вмешательство в дела России, заявили в ГП

РИА Новости06:11

В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году

RT на русском06:56

В Генпрокуратуре заявили о планах США вмешаться в дела России в 2017 году

РБК08:38

В Генпрокуратуре рассказали о планах США по вмешательству в дела РФ

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Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова

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Глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский утверждает, что решение суда ЕС имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину и дает возможность прекратить "газовую монополию" России на европейском рынке.
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Трамп на две недели отложил повышение пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп перенёс повышение пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября, назвав это «жестом доброй воли».
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По словам Гриценко, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от украинских моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее».
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Джеки Чан отменил визит в Россию

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Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
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