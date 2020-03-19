Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксГенпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербургского историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
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Российская генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова

Эхо Москвы14:32

«Особой жестокости не установлено»: Генпрокуратура утвердила обвинение историку Соколову

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Адвокат доцента Соколова: «Генпрокуратура уверена, что взаимная ревность стала причиной убийства аспирантки»

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова

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Следствие исключило из дела Соколова явку с повинной. Он не хотел сдаваться после убийства и расчленения аспирантки Ещенко

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Соколова

ТАСС14:04

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Интерфакс14:12
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Режим чрезвычайного положения может быть введен на территории Украины в ближайшие дни, заявил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко.
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Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев.
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WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

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В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом

В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".
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Valve объяснила задержку Half-Life 3

Для Valve на первом месте стоит не прибыль, а качество продукта и удобство пользователей, поэтому на некоторое время была задержка с выходом новой части Half-Life.
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Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

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Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
ТАСС 19:55
Общество

Из Черногории вывезли более 550 российских туристов

Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
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Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:13
Армия и оружие

Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия

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Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
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Поляки захотели присоединить Калининградскую область

Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
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GOG предлагает 27 бесплатных игр в рамках акции «Оставайтесь дома»

Сервис GOG, принадлежащий компании CD Projekt, запустил акцию «Оставайтесь дома и играйте в игры».
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В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
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Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова

Ореанда-Новости вчера в 14:51
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ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
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Премьеру «Черной Вдовы» отменили из-за коронавируса

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Форвард «Реала» Йович нарушил карантин и улетел в Сербию к подруге

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Ребенку с Сахалина, чей брат-близнец умер в декабре, сделали успешную операцию по пересадке почки.
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Крупнейший мировой потребитель нефти Китай намерен отказаться от поставок нефти из России.
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Соколов Олег Валерьевич
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