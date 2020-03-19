Происшествия
ИнтерфаксГенпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербургского историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:03
Адвокат доцента Соколова: «Генпрокуратура уверена, что взаимная ревность стала причиной убийства аспирантки»
КП - Санкт-Петербургвчера в 14:12
Российская генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова
Эхо Москвывчера в 14:32
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 00:53, Ашберн
Политика
Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста
Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности
Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
ВОЗ дает рекомендацию не употреблять ибупрофен и содержащие его лекарства при коронавирусе. Это может ухудшить состояние больных.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Общество
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Общество
Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере
Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Энергетика
Цена российской нефти упала до $19
Падение курса российской денежной единицы продолжилось вместе со снижением цен на нефть, эти значения бьют многолетние рекорды: 18 марта стоимость барреля эталонной марки Brent впервые с 2003 года опускалась до $25, а курс рубля упал ниже 80 за доллар впервые с февраля 2016 года.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Опередить российскую валюту по статическому показателю, характеризующему будущую амплитуду колебаний валютного курса, смог только мексиканский песо.
Технологии
И тебя вылечат: как работает единственный в России центр, куда везут анализы на коронавирус
Где бы вы ни сдавали тест на коронавирус, везут его в Новосибирск, в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Политика
МИД РФ рассказал о подготовке Украиной провокации в Крыму
Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу.
Здоровье
Эксперт предрек возникновение более опасных вирусных пандемий
Специалисты предупреждают уже давно, что, так как человечество захватывает новые ареалы, а в этих ареалах обитают животные, а в этих животных обитают вирусы и бактерии и прочее, которые прекрасно умеют переходить в людскую популяцию, мы с чем-то с таким столкнемся.
Армия и оружие
США досрочно завершили манёвры Defender Europe 2020 из-за коронавируса
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Энергетика
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Космос
Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос
Роскосмос опубликовал на своем сайте рассекреченные документы, которые рассказывают о первом выходе человека в открытый космос.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Кино
Дженнифер Лоуренс может стать первым ЛГБТ-героем в «Стражах Галактики»
Общество
Власти Китая остановили эпидемию коронавируса
В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Финансы
Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Шоу-бизнес
Милош Бикович считает секс без любви «грехом»
Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ инициирован правительством РФ.
Музыка
«Би-2» проведет бесплатный онлайн-концерт на Okko
Экономика
Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса
Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.