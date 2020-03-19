Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксГенпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербургского историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
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Следствие исключило из дела Соколова явку с повинной. Он не хотел сдаваться после убийства и расчленения аспирантки Ещенко

Фонтанка.Рувчера в 15:00

«Особой жестокости не установлено»: Генпрокуратура утвердила обвинение историку Соколову

78.ruвчера в 14:44

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:03

Адвокат доцента Соколова: «Генпрокуратура уверена, что взаимная ревность стала причиной убийства аспирантки»

КП - Санкт-Петербургвчера в 14:12

Российская генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова

Эхо Москвывчера в 14:32

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Соколова

ТАССвчера в 14:04

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Интерфаксвчера в 14:12
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Политика

Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 19:10
Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста

Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.
РЕН ТВ вчера в 11:59
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru вчера в 15:48
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

ВОЗ дает рекомендацию не употреблять ибупрофен и содержащие его лекарства при коронавирусе. Это может ухудшить состояние больных.
ToDay News Ufa 17 марта в 10:02
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском вчера в 16:50
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере

Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
РБК 00:46
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
Энергетика

Цена российской нефти упала до $19

Падение курса российской денежной единицы продолжилось вместе со снижением цен на нефть, эти значения бьют многолетние рекорды: 18 марта стоимость барреля эталонной марки Brent впервые с 2003 года опускалась до $25, а курс рубля упал ниже 80 за доллар впервые с февраля 2016 года.
Ruposters.ru вчера в 10:29
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Опередить российскую валюту по статическому показателю, характеризующему будущую амплитуду колебаний валютного курса, смог только мексиканский песо.
Инфорос вчера в 01:28
Технологии

И тебя вылечат: как работает единственный в России центр, куда везут анализы на коронавирус

Где бы вы ни сдавали тест на коронавирус, везут его в Новосибирск, в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Политика

МИД РФ рассказал о подготовке Украиной провокации в Крыму

Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу.
BFM.ru вчера в 12:18
Здоровье

Эксперт предрек возникновение более опасных вирусных пандемий

Специалисты предупреждают уже давно, что, так как человечество захватывает новые ареалы, а в этих ареалах обитают животные, а в этих животных обитают вирусы и бактерии и прочее, которые прекрасно умеют переходить в людскую популяцию, мы с чем-то с таким столкнемся.
РИА Новости вчера в 22:14
Армия и оружие

США досрочно завершили манёвры Defender Europe 2020 из-за коронавируса

News.ru вчера в 09:24
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Энергетика

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском вчера в 16:14
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:13
Космос

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Роскосмос опубликовал на своем сайте рассекреченные документы, которые рассказывают о первом выходе человека в открытый космос.
Вечерняя Москва 18 марта в 05:14
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 17 марта в 16:10
Кино

Дженнифер Лоуренс может стать первым ЛГБТ-героем в «Стражах Галактики»

Piter.tv 18 марта в 15:10
Общество

Власти Китая остановили эпидемию коронавируса

В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Ридус вчера в 01:05
Финансы

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Интерфакс вчера в 14:37
Шоу-бизнес

Милош Бикович считает секс без любви «грехом»

Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Актуальные Новости 18 марта в 13:11
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ инициирован правительством РФ.
ТАСС вчера в 05:52
Музыка

«Би-2» проведет бесплатный онлайн-концерт на Okko

Афиша Daily 18 марта в 04:33
Экономика

Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса

Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 19:55
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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