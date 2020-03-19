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ИнтерфаксГенпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербургского историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова
Телеканал Санкт-Петербург14:03
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