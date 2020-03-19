Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксГенпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербургского историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Соколова

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«Особой жестокости не установлено»: Генпрокуратура утвердила обвинение историку Соколову

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Адвокат доцента Соколова: «Генпрокуратура уверена, что взаимная ревность стала причиной убийства аспирантки»

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Российская генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова

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Следствие исключило из дела Соколова явку с повинной. Он не хотел сдаваться после убийства и расчленения аспирантки Ещенко

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Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

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Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
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Американские авиакомпании просят немедленной финансовой поддержки

Представители американских авиакомпаний просят власти финансово защитить отрасль и заработки задействованных в ее функционировании сотрудников.
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ЦБ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке

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США досрочно завершили манёвры Defender Europe 2020 из-за коронавируса

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Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
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В России подорожают автомобили из-за коронавируса

Пандемия коронавируса, волатильность на рынке нефти и обвал рубля приведут к подорожанию автомобилей в России вплоть до 10%.
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На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело

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UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона

По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.
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Оби Микел покинул «Трабзонспор», проведя в клубе меньше года

«Трабзонспор» на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Джона Оби Микела.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
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Министерство здравоохранения Украины сообщило еще о пяти случаях заражения новым коронавирусом в Черновцах, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 26 человек.
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Российским туристам рекомендовали покинуть Южную Корею

Дипломат отметил, что Южная Корея пока не ввела самоизоляции в связи со вспышкой коронавируса в других странах, но вполне может пойти на это.
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Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Проффесор Школы Системной Биологии GMU (США) назвала условия прекращения пандемии коронавируса.
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WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
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Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

По отношению к евро рубль обесценился на 24 процента, курс евро превышает 87 рублей.
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Космические силы США получили первое оружие

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В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию

Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.
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Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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Федун считает, что Россия преодолеет экономический кризис

В начале марта участники заседания ОПЕК+ не сумели найти компромисс в новой сделке по сокращению добычи нефти.
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Немецкие СМИ назвали возможный очаг коронавируса в Европе

По мнению журналистов немецкого телеканала N-tv, сотни туристов могли заразиться коронавирусом во время посещения австрийского курорта Ишгль.
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В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
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Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке

Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
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