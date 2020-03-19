Происшествия
РБКГенпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщил РБК адвокат историка Александр Почуев.
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова
Телеканал Санкт-Петербург14:03
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