Происшествия

РБКРБКГенпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщил РБК адвокат историка Александр Почуев.
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Следствие исключило из дела Соколова явку с повинной. Он не хотел сдаваться после убийства и расчленения аспирантки Ещенко

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Соколова

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