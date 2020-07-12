Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъГенпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

РБК18:13

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

ТАСС16:03

Адвокат рассказал о ситуации с делом сестёр Хачатурян

RT на русском16:25

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Известия16:17

Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян

Интерфакс16:08

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Коммерсантъ17:06

Адвокат считает, что дело сестер Хачатурян рассмотрят в закрытом режиме

РИА Новости16:52
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