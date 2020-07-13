Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
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Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору. Об этом заявил адвокат одной из сестер Алексей Липцер, передает ТАСС.В источнике
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