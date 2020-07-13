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РБКРБК

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору. Об этом заявил адвокат одной из сестер Алексей Липцер, передает ТАСС.В источнике
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Дело сестер Хачатурян направлено в суд

Эхо Москвы22:15

Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян

Интерфаксвчера в 16:08

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Коммерсантъ17:06

Адвокат рассказал о ситуации с делом сестёр Хачатурян

RT на русскомвчера в 16:25

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

РБК18:13

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

ТАССвчера в 16:03

Адвокат считает, что дело сестер Хачатурян рассмотрят в закрытом режиме

РИА Новостивчера в 16:52
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На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфаксвчера в 11:51
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о прибытии на полуостров первых эшелонов водопроводных труб, которые соединят по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения Симферополя.
Газета.Ru11 июля в 06:40
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В Бурятии выявили ещё 35 случаев заражения коронавирусом

Из 35 новых случаев COVID-19: один человек прибыл из другого региона России, 18 больных были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.
Байкал-Daily21:28
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