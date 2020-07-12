Происшествия

РБКРБКГенпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору. Об этом заявил адвокат одной из сестер Алексей Липцер, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать132

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 июля

Интерфакс00:30

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

ТАССвчера в 16:03

Дело сестер Хачатурян направлено в суд

Эхо Москвывчера в 22:15

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

РБКвчера в 16:40

Адвокат рассказал о ситуации с делом сестёр Хачатурян

RT на русскомвчера в 16:25

Главные новости к утру 13 июля

Коммерсантъ00:00

Адвокат считает, что дело сестер Хачатурян рассмотрят в закрытом режиме

РИА Новостивчера в 16:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
5,4K
Наука

Главная опасность коронавируса для головного мозга определена

В Лондонском Университетском колледже было проведено исследование о влиянии Covid-19 на мозг человека, благодаря которому удалось установить, что в будущем вполне возможна вспышка появления серьезных проблем и нарушений головного мозга у переболевших людей.
News-24.ru 10 июля в 08:47
66
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
1,9K
Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
12
Экономика

Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии

По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
РБК 01:00
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,3K
Финансы

Биржи АТР закрылись в минусе вслед за рынками США

Трейдеры обратили внимание на то, что биржи США закрылись преимущественно снижением в четверг на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19, однако высокотехнологичный индекс NASDAQ снова вырос, обновив рекорд.
ПРАЙМ 10 июля в 04:26
Политика

Бывшая и.о. министра рассказала об идее Трампа продать Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико (территория находится под управлением страны) после разрушительного урагана в 2017 году, рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью The New York Times.
РБК вчера в 18:50
Политика

ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы

Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели.
Вечерний курьер 11 июля в 05:11
5
Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
434
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
118
Здоровье

Немецкие медики допустили повторное заражение коронавирусом

Через некоторое время у переболевших COVID-19 людей сильно снижается количество выработанных антител, что влечет вероятность повторного заражения.
Известия вчера в 15:56
62
Музыка

Кировская филармония проведет фестиваль музыки под открытым небом

Кировская филармония проведет в августе музыкальный фестиваль под открытым небом, заявил директор учреждения Александр Гаврилин, 12 июля передает «Эхо Москвы в Кирове».
ИА Красная Весна вчера в 11:13
Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
1,5K
Здоровье

В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса

В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru вчера в 14:46
1K
Общество

Ubisoft показала первый трейлер Far Cry 6

Компания Ubisoft представила первый трейлер Far Cry 6. Ролик был показан во время цифрового ивента Ubisoft Forward.
CyberSport.ru вчера в 15:45
3
Общество

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, также отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости вчера в 20:30
95
Здоровье

В Алтайском крае выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число больных перевалило за 6 тысяч За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 235 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе.
АМИТЕЛ 00:06
645
Происшествия

В Омске мужчина убил беременную женщину металлической трубой

По версии следствия, омич, в последнее время проживавший в Москве, в ходе ссоры нанёс беременной женщине множество ударов металлической трубой по голове.
REGNUM 01:14
Шоу-бизнес

Богомолов опубликовал нежное видео с Собчак

Модный режиссер Константин Богомолов не перестает восхищаться красотой своей жены Ксении Собчак, с которой прожил в браке уже почти год.
Вечерний курьер вчера в 05:24
13
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
2K
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 11 июля в 00:47
543
Общество

Более 10 тысяч кубанских выпускников сдадут ЕГЭ по истории и физике

Ожидается, что ЕГЭ по физике напишут 5,7 тысяч человек, по истории — 4,8 тысячи.
Краснодарские известия 00:27
Хоккей

Вайсфельд: трудно сказать, что заставляет Дацюка в 42 года идти ещё на один сезон

Леонид Вайсфельд, являющийся бывшим менеджером многих клубов в КХЛ, порассуждал касательно продления договора Дацюка и его текущей команды.
CT news вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Актуальные Новости 01:21
Общество

На 30% возросла заразность коронавируса SARS-CoV-2

Заразность коронавирусной инфекции повысилась на 30% из-за мутации ДНК, отмечает Габриэль Леунг, декан медицинской школы НК в Гонг-Гонке.
ToDay News Ufa вчера в 10:28
387
Футбол

«Краснодар» разгромил «Урал» в чемпионате России по футболу

Аргументы и Факты вчера в 17:21
Футбол

Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия вчера в 17:52
Армия и оружие

Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
16
Политика

Власти обсуждают реформу работы Россотрудничества

В администрации президента и правительстве началось обсуждение реформы российского подхода к «мягкой силе» и работы Россотрудничества.
Коммерсантъ 00:38
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное