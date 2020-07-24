Происшествия

РБКРБКГенпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

15 июля Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Ишаева весной 2019 года. Тогда СК обвинил Ишаева в том, что, заняв после ухода с госслужбы пост вице-президента «Роснефти», он организовал растрату средств компании.
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с чего всё началось
В 2014–2019 годах Геннадий Кондратов перечислял на счет ООО «Бейс» арендную плату в завышенном размере, растратив более 7,5 млн руб., говорится в сообщении на сайте
 Генпрокуратуры.
Коммерсантъвчера в 15:28

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Утверждено обвинение по делу хабаровского экс-губернатора. Речь — о краже денег у «Роснефти»

URA.Ruвчера в 15:10

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Коммерсантъвчера в 15:28

Прокуроры утвердили обвининение по делу хабаровского экс-губернатора

Интерфаксвчера в 15:22

В отношении экс-губернатора Хабаровского края утверждено обвинительное заключение

Вести.Ruвчера в 15:46

ГП утвердила обвинение по делу экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

ТАССвчера в 15:08

Генпрокуратура утвердила обвинение экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву

Известиявчера в 15:02

Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

РИА Новостивчера в 14:54
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Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс 01:42
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Происшествия

В лесу под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ребенка

В лесу Омской области обнаружены тела женщины и девочки подростка, убитых более года назад, сообщает 24 июля «РИА Новости» со ссылкой на региональное Следственное управление СК Рф.
Известия 00:57
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Политика

Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
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Экономика

В России назревает потребительский кризис

Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%.
Ведомости вчера в 18:17
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Политика

Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд

Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
Газета.Ru вчера в 16:00
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Общество

Доктор Мясников назвал способ избавления от бессонницы

Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, рассказал о простом способе избавления от бессонницы.
Lenta.ru вчера в 18:33
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Здоровье

За сутки в Приамурье выявлено 28 новых заражений коронавирусом

В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID-2019.
Амур.инфо вчера в 02:58
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Армия и оружие

Ливийская национальная армия заявила, что сбила беспилотник Турции

Газета.Ru вчера в 04:56
Происшествия

В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах

РИА Новости вчера в 03:23
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 22 июля в 04:00
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Политика

Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

РИА Новости вчера в 21:36
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Происшествия

Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе

Известия вчера в 20:40
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Энергетика

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 июля

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 24 июля.
RT на русском 01:28
Общество

СК подтвердил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

В свою очередь сенатор заявила агентству, что направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки по факту распространения информации о наличии у нее двойного гражданства еще в середине января.
Вечерняя Москва вчера в 09:03
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Футбол

«Ювентус» уступил «Удинезе» в 35-м туре Серии А

RT на русском вчера в 15:41
Авто

Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует выпустить на мировой рынок новый Tiguan X. Об этом сообщает официальный сайт "www.m.njcar.ru".
Лезги газет 22 июля в 17:51
18
Общество

В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»

В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
Известия вчера в 12:41
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Единоборства

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг

REGNUM вчера в 07:23
19
Гаджеты

Смарт-браслет Huawei Talkband B6 оснащён процессором Kirin A1

3DNews 01:44
Экономика

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости вчера в 18:18
1,4K
Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 22 июля в 13:48
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Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
6
Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео

Коммерсантъ 00:52
336
Единоборства

Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим

Майк Тайсон, 54 года, встретится с 51-летним Роем Джонсом-младшим 12 сентября. Тяжеловесы будут сражаться с негабаритными перчатками.
Newsinfo вчера в 17:48
Общество

Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле

Для улучшения российского бизнес-климата в ИТ-индустрии члены АПКИТ предложили провести «правовой маневр», который способствовал бы «максимально дружественному отношению всех ветвей законодательной, исполнительной и судебной власти к добросовестным предпринимателям», занимающимся цифровым развитием.
РБК вчера в 09:49
1
Происшествия

Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье

Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в одно из отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
РБК вчера в 21:02
1
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
265
Гаджеты

Xiaomi в августе обновит ряд смартфонов до стабильной версии MIUI 12

Китайский производитель смартфонов Xiaomi озвучил список мобильных устройств, которые будут обновлены до стабильной версии MIUI 12.
iReactor вчера в 01:14
38
Политика

Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского

Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru вчера в 22:18
40
Происшествия

В Москве задержали 13 участников массовой драки

Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
1
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Ишаев Виктор Иванович
Российский политик
Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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