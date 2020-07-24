с чего всё началось

15 июля Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Ишаева весной 2019 года. Тогда СК обвинил Ишаева в том, что, заняв после ухода с госслужбы пост вице-президента «Роснефти», он организовал растрату средств компании.

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного банка, говорится в сообщении ЦБ. 5

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 367

Экономика В России назревает потребительский кризис Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%. 24

Общество Доктор Мясников назвал способ избавления от бессонницы Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, рассказал о простом способе избавления от бессонницы. 4

Энергетика Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 июля Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 24 июля.

Общество СК подтвердил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной В свою очередь сенатор заявила агентству, что направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки по факту распространения информации о наличии у нее двойного гражданства еще в середине января. 244

Авто Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует выпустить на мировой рынок новый Tiguan X. Об этом сообщает официальный сайт "www.m.njcar.ru". 18

Общество В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский» В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля. 191

Экономика В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ. 1,4K

Общество Собянин уволил главу департамента образования Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника. 482

Единоборства Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим Майк Тайсон, 54 года, встретится с 51-летним Роем Джонсом-младшим 12 сентября. Тяжеловесы будут сражаться с негабаритными перчатками.

Общество Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле Для улучшения российского бизнес-климата в ИТ-индустрии члены АПКИТ предложили провести «правовой маневр», который способствовал бы «максимально дружественному отношению всех ветвей законодательной, исполнительной и судебной власти к добросовестным предпринимателям», занимающимся цифровым развитием. 1

Политика Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского. 40