Происшествия
РБКГенпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
15 июля Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Ишаева весной 2019 года. Тогда СК обвинил Ишаева в том, что, заняв после ухода с госслужбы пост вице-президента «Роснефти», он организовал растрату средств компании.
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с чего всё началось
В 2014–2019 годах Геннадий Кондратов перечислял на счет ООО «Бейс» арендную плату в завышенном размере, растратив более 7,5 млн руб., говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.Коммерсантъвчера в 15:28
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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Коммерсантъвчера в 15:28
В отношении экс-губернатора Хабаровского края утверждено обвинительное заключение
Вести.Ruвчера в 15:46
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Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс 01:42
Происшествия
В лесу под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ребенка
В лесу Омской области обнаружены тела женщины и девочки подростка, убитых более года назад, сообщает 24 июля «РИА Новости» со ссылкой на региональное Следственное управление СК Рф.
Известия 00:57
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Экономика
В России назревает потребительский кризис
Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%.
Ведомости вчера в 18:17
Политика
Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество
Доктор Мясников назвал способ избавления от бессонницы
Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, рассказал о простом способе избавления от бессонницы.
Lenta.ru вчера в 18:33
Здоровье
За сутки в Приамурье выявлено 28 новых заражений коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID-2019.
Амур.инфо вчера в 02:58
Армия и оружие
Ливийская национальная армия заявила, что сбила беспилотник Турции
Газета.Ru вчера в 04:56
Происшествия
В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах
РИА Новости вчера в 03:23
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM 22 июля в 04:00
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
РИА Новости вчера в 21:36
Происшествия
Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе
Известия вчера в 20:40
Энергетика
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 июля
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 24 июля.
RT на русском 01:28
Общество
СК подтвердил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
В свою очередь сенатор заявила агентству, что направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки по факту распространения информации о наличии у нее двойного гражданства еще в середине января.
Вечерняя Москва вчера в 09:03
Футбол
«Ювентус» уступил «Удинезе» в 35-м туре Серии А
RT на русском вчера в 15:41
Авто
Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X
Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует выпустить на мировой рынок новый Tiguan X. Об этом сообщает официальный сайт "www.m.njcar.ru".
Лезги газет 22 июля в 17:51
Общество
В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»
В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
Известия вчера в 12:41
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
REGNUM вчера в 07:23
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 22 июля в 13:48
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео
Коммерсантъ 00:52
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим
Майк Тайсон, 54 года, встретится с 51-летним Роем Джонсом-младшим 12 сентября. Тяжеловесы будут сражаться с негабаритными перчатками.
Newsinfo вчера в 17:48
Общество
Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле
Для улучшения российского бизнес-климата в ИТ-индустрии члены АПКИТ предложили провести «правовой маневр», который способствовал бы «максимально дружественному отношению всех ветвей законодательной, исполнительной и судебной власти к добросовестным предпринимателям», занимающимся цифровым развитием.
РБК вчера в 09:49
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье
Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в одно из отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
РБК вчера в 21:02
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит ряд смартфонов до стабильной версии MIUI 12
Китайский производитель смартфонов Xiaomi озвучил список мобильных устройств, которые будут обновлены до стабильной версии MIUI 12.
iReactor вчера в 01:14
Политика
Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского
Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru вчера в 22:18
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32