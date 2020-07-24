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РИА НовостиГенпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
В 2014–2019 годах Геннадий Кондратов перечислял на счет ООО «Бейс» арендную плату в завышенном размере, растратив более 7,5 млн руб., говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.Коммерсантъ15:28
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