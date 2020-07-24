с чего всё началось

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.

Здоровье Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19 Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее. 87

Футбол «Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы Три финалиста сыграют в Лиге чемпионов. Четвертое и пятое место за командами ЦСКА и «Ростов», соответственно.

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. 448

Наука Учёные разработали препарат от сердечного приступа Учёные открыли препарат случайно во время наблюдения за изменениями в тромбоцитах лабораторных мышей при возникновении инсульта или сердечного приступа. 1

Единоборства Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 20 кг Емельяненко оказался весом 117,1 кг, а Исмаилов показал на весах 94,6 кг. Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдёт 24 июля в Сочи. 16

Политика Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности. 482

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 37

Общество Глава Забайкалья назначил куратора краевого Минфина первым вице-премьером региона Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил первым заместителем председателя правительства региона Андрея Кефера, который до этого занимал пост и.о. вице-премьера и курировал региональное министерство финансов, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства. 8

Экономика Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. 553