Происшествия
РИА НовостиГенпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
В 2014–2019 годах Геннадий Кондратов перечислял на счет ООО «Бейс» арендную плату в завышенном размере, растратив более 7,5 млн руб., говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.Коммерсантъвчера в 15:28
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В отношении экс-губернатора Хабаровского края утверждено обвинительное заключение
Вести.Ruвчера в 15:46
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Коммерсантъвчера в 15:28
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CT news вчера в 14:15
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Коммерсантъ вчера в 12:08
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Общество
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Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США
Хасан Абдул Атра рассказал журналистам, что его группировка участвовала в провокациях против сирийской армии, чтобы США могли нанести авиаудары.
Коммерсантъ вчера в 23:05