с чего всё началось

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. 93

Экономика Капиталы миллиардеров удивили лидера КПРФ Лидер КПРФ комментировал с трибуны доклад Мишустина и неожиданно заговорил о состояниях самых богатых людей страны. 11

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июля Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 795 тыс. (5848 за сутки).

Происшествия Полиция подтвердила составление протокола в отношении главы Октябрьского района Барнаула за езду без прав Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердила ИА «Банкфакс» факт задержания в Крутихинском районе должностного лица администрации Октябрьского района Барнаула, управлявшего автомобилем без прав, и составление в его отношении административного протокола. 1

Армия и оружие Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем Истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа перехватил американский разведывательный самолет над нейтральными водами Черного моря близ российской границы, говорится в сообщении Минобороны. 31

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. 466

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 472

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 47

Единоборства Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.

Происшествия Под Архангельском воспитатели в детсаду переодевали мальчиков в платья В Архангельской области воспитатели в детском саду наказывали мальчиков, переодевая их в платья, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное УМВД. 47

Кино Джеймс Кэмерон уже восхищен тем, каким получается «Аватар 2» В интервью Toronto Sun режиссер не скрывает радости от того, что фильм получается соответствующим задуманному: Я работаю с кадрами со съемок каждый день. 5

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 152

Экономика В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ. 985