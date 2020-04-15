Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГенпрокуратура выявила фейк о том, что коронавируса не существует

Генеральная прокуратура России выявила очередные фейки в интернете о коронавирусе, в том числе что инфекция является выдумкой и частью заговора, и потребовала ограничить доступ к этой информации, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
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Ролик о выдуманном коронавирусе признали фейком

Lenta.ru12:28

Генпрокуратура выявила фейк о том, что коронавируса не существует

РИА Новости11:31

Генпрокуратура уничтожает фейки о том, что коронавируса не существует

Вести.Ru12:05

ГП требует заблокировать материалы о том, что коронавирус - фейк

РЕН ТВ11:52

Генпрокуратура потребовала заблокировать видеоролики, в которых коронавирус называют фейком

БИЗНЕС Online11:49

Генпрокуратура потребовала заблокировать материалы о том, что коронавирус - фейк

ТАСС11:36

Генпрокуратура нашла фейки о том, что коронавируса не существует

News.ru12:18
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Apple представила бюджетный iPhone SE

Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
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Экономика

Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат

Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
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Общество

Путин поручил освободить выплаты врачам от НДФЛ

Выплаты врачам, работающим с зараженными коронавирусом, будут освобождены от НДФЛ.
Gazeta.SPb 10:00
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Здоровье

Андрей Бочаров поручил выплатить медикам по 1 тысяче рублей на проезд

Медикам поручено подготовиться к ухудшению ситуации.
Волжский.ру 06:47
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Экономика

Собянин подписал третий пакет мер поддержки для московского бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции, большинство из которых касается сферы недвижимости и строительных компаний.
РИА Новости 11:01
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Происшествия

В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией

На сегодняшний день, в регионе выявлено 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: восемь клинических, 54 — подтверждённых федеральной лабораторией и 73 — региональной лабораторией.
REGNUM 08:16
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Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru 12:53
2
Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
2,4K
Общество

За сутки в Петербурге составили 50 протоколов за нарушение самоизоляции

За минувшие сутки петербургские полицейские составили 50 протоколов за нарушение режима самоизоляции.
МР7.ру 12:46
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Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
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Финансы

Доллар превысил отметку в 75 рублей

Курс доллара превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 15 апреля.
Известия 11:39
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Шоу-бизнес

Телегин опубликовал домашнее фото с новой девушкой

Пелагея виноватой себя не считала. Новая избранница Телегина владеет турфирмой.
Kleo.ru 05:11
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Политика

Медведев считает коронавирус вопросом национальной безопасности

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса является вопросом безопасности страны, угрожая населению и бизнесу, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:36
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Общество

Врач предостерег от использования самодельных антисептиков

Врач-фармаколог Игорь Федоров сообщил о том, что использование самодельных антисептиков может быть смертельно опасно По его словам, неправильно сделанный антисептик на спирту не может убить коронавирусную инфекцию.
Вестник Кавказа 02:21
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Происшествия

В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом

По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались.
РИА Новости 04:37
40
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
1,1K
Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:20
3,2K
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
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Политика

Новый руководитель Архангельской области выступил против строительства мусорного полигона в Шиесе

Александр Цыбульский вступил на должность врио губернатора Архангельской области 2 апреля.
Эхо Москвы 12:31
Общество

В КБР принимаются дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

Указ вступает в силу с 16 апреля.
РИА Кабардино-Балкария 10:46
Политика

В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан

Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр.
Интерфакс 12:09
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Политика

Рябков назвал ударом под дых решение США прекратить финансирование ВОЗ

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ.
ТАСС 12:57
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Происшествия

В Крыму четырехлетняя девочка умерла из-за упавшего телевизора

В Крыму умерла четырехлетняя девочка, на которую дома упала тумбочка с телевизором. Следственный комитет может возбудить уголовное дело.
Российская газета 05:18
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Экономика

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 09:22
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Экономика

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
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Шоу-бизнес

Дана Борисова: Соседи думают, что я больна коронавирусом

Телеведущая сообщила, что тест на коронавирус сдала, он показал отрицательный результат.
RuNews24.ru 12:41
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Общество

В Минтруде назвали количество безработных в России

Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
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Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
2,9K
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
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