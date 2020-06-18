Общество

РИА НовостиРИА НовостиГенпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России

Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
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с чего всё началось

Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России

Генпрокуратура России составила список регионов с самым высоким уровнем коррупции, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:19

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В Генпрокуратуре назвали регионы — лидеры по уровню коррупции в России

RT на русскомвчера в 22:45

Генпрокуратура выявила самые коррумпированные регионы России

Газета.Ruвчера в 20:37

Генпрокуратура назвала самые коррумпированные российские регионы

РБКвчера в 22:28

Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы России

Коммерсантъвчера в 21:55

Названы самые коррупционные российские регионы

Lenta.ruвчера в 20:41

Названы самые коррупционные регионы России

Комсомольская правдавчера в 22:33

Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России

РИА Новостивчера в 20:19
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия

Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии

RT на русском вчера в 21:35
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Авто

Составлен рейтинг надежных кроссоверов с пробегом

Немецкое издание Auto Bild и специалисты компании по техническому надзору TUV назвали самые надежные небольшие кроссоверы с пробегом.
Новые автомобили 15 июня в 08:40
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Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

News.ru вчера в 05:59
Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК вчера в 16:52
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 16 июня в 02:26
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Энергетика

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM 16 июня в 04:04
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
2,9K
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках

Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 23:18
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Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ вчера в 14:13
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Кино

Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»

Газета.Ru вчера в 04:02
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Музыка

Группу Little Big обвинили в плагиате

Общественное телевидение России 16 июня в 07:06
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Шоу-бизнес

Поправившаяся Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

RuNews24.ru вчера в 05:37
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости 16 июня в 06:40
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Армия и оружие

В России создадут боевую экипировку на смену «Ратнику»

Генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») Альберт Баков в интервью РИА Новости сообщил, что к декабрю текущего года может быть сформировано техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения, которая придет на смену «Ратнику».
Военное дело 16 июня в 22:57
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
2,3K
Общество

Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома

За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы вчера в 11:18
85
Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
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Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com вчера в 03:29
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье, 21 июня, температура воздуха в Москве опустится на 8-10 градусов.
ТВ Центр вчера в 05:53
126
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
5K
Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 16 июня в 09:09
5,4K
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
726
Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 16 июня в 05:32
819
Общество

Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея

Lenta.ru вчера в 16:19
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия 16 июня в 20:11
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
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Спорт

В Steam начался Летний фестиваль игр с бесплатными демоверсиями

На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу.
Discover24 вчера в 03:30
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Игорь Краснов
Российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации с 22 января 2020 года. Член Совета Безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Действительный государственный советник юстиции.
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