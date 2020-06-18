Генпрокуратура России составила список регионов с самым высоким уровнем коррупции, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".

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