Общество
РИА НовостиГенпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
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с чего всё началось
Генпрокуратура России составила список регионов с самым высоким уровнем коррупции, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:19
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
RT на русском вчера в 21:35
Авто
Составлен рейтинг надежных кроссоверов с пробегом
Немецкое издание Auto Bild и специалисты компании по техническому надзору TUV назвали самые надежные небольшие кроссоверы с пробегом.
Новые автомобили 15 июня в 08:40
Киберспорт
Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана
News.ru вчера в 05:59
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 16 июня в 02:26
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM 16 июня в 04:04
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках
Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 23:18
Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»
ИнфоСМИ вчера в 14:13
Кино
Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»
Газета.Ru вчера в 04:02
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Общественное телевидение России 16 июня в 07:06
Шоу-бизнес
Поправившаяся Оксана Самойлова показала фигуру в бикини
RuNews24.ru вчера в 05:37
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости 16 июня в 06:40
Армия и оружие
В России создадут боевую экипировку на смену «Ратнику»
Генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») Альберт Баков в интервью РИА Новости сообщил, что к декабрю текущего года может быть сформировано техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения, которая придет на смену «Ратнику».
Военное дело 16 июня в 22:57
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Общество
Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома
За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы вчера в 11:18
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com вчера в 03:29
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье, 21 июня, температура воздуха в Москве опустится на 8-10 градусов.
ТВ Центр вчера в 05:53
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 16 июня в 09:09
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 16 июня в 05:32
Общество
Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея
Lenta.ru вчера в 16:19
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия 16 июня в 20:11
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Спорт
В Steam начался Летний фестиваль игр с бесплатными демоверсиями
На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу.
Discover24 вчера в 03:30