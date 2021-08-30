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Генпрокуратура зафиксировала рекорд по коррупционным преступлениям за восемь лет

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Генпрокуратура РФ зафиксировала рекордное за восемь лет количество выявленных коррупционных преступлений, половина из которых приходится на взятки, следует из информации ведомственного портала правовой статистики.
РИА Новости
В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей, число случаев мелких взяток выросло на 26%.
РИА Новости
Ущерб от коррупционных преступлений также увеличился - с 32,4 млрд рублей до 39,4 млрд рублей.
ТАСС
В целом, отмечают в Генпрокуратуре, в России продолжается тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности.
РИА Новости

С чего всё началось

Число коррупционных преступлений в первой половине 2021 года выросло на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится
 в сборнике Генпрокуратуры «О состоянии преступности в России за январь—июль 2021 года».

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