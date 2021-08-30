Генпрокуратура РФ зафиксировала рекордное за восемь лет количество выявленных коррупционных преступлений, половина из которых приходится на взятки, следует из информации ведомственного портала правовой статистики.
Некоторые EM-валюты, демонстрирующие лучшие результаты в этом году, могут лишиться популярности, поскольку вероятность повышения ставок для борьбы с инфляцией снижается Бразильский реал и российский рубль уже оказались под давлением в этом квартале, так как трейдеры считают, что центральные банки могут замедлить темпы ужесточения монетарной политики.
Появляется все больше доказательств того, что некоторые популяции наземных насекомых сократились в течение последних десятилетий, что вызывает обеспокоенность по поводу будущего функционирования экосистем в целом.