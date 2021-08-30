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Генпрокуратура зафиксировала рекорд по коррупционным преступлениям за восемь лет

Генпрокуратура РФ зафиксировала рекордное за восемь лет количество выявленных коррупционных преступлений, половина из которых приходится на взятки, следует из информации ведомственного портала правовой статистики.
РИА Новости
В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей, число случаев мелких взяток выросло на 26%.
РИА Новости
По информации ведомства, к августу размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 32,4 миллиарда рублей до 39,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РИА Новости
В целом, отмечают в Генпрокуратуре, в России продолжается тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности.
РИА Новости

С чего всё началось

Число коррупционных преступлений в первой половине 2021 года выросло на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится
 в сборнике Генпрокуратуры «О состоянии преступности в России за январь—июль 2021 года».

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