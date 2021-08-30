Генпрокуратура РФ зафиксировала рекордное за восемь лет количество выявленных коррупционных преступлений, половина из которых приходится на взятки, следует из информации ведомственного портала правовой статистики.
По информации ведомства, к августу размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 32,4 миллиарда рублей до 39,4 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Некоторые EM-валюты, демонстрирующие лучшие результаты в этом году, могут лишиться популярности, поскольку вероятность повышения ставок для борьбы с инфляцией снижается Бразильский реал и российский рубль уже оказались под давлением в этом квартале, так как трейдеры считают, что центральные банки могут замедлить темпы ужесточения монетарной политики.
Сертифицированный патологоанатом доктор Райан Коул во время своего выступления на саммите белых халатов затронул тему вакцинации, назвав прививочную кампанию против COVID-19 «насилием иглой», сообщает региональный портал lentachel.ru.