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РИА НовостиРИА НовостиГенпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны

Генпрокуратура поручила ФАС оценить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны и при необходимости принять меры, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что прокуроры получили данные о завышении цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны.
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с чего всё началось
«В результате анализа сведений, размещённых в сети интернет, получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты», — рассказали
 в ведомстве, отметив, что это может повлечь нарушение прав потребителей.
RT на русском09:44

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ФАС поручили проверить обоснованность роста цен на имбирь и чеснок

РБК11:40

Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны

Коммерсантъ11:16

Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны

РИА Новости09:24

Генпрокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимон

ТАСС09:16

Генпрокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на лимоны

Rambler News Service09:47

ФАС проверит обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны

RT на русском09:44

Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны

Ведомости09:42
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Общество

В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
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Происшествия

Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля

Полиция Киевской области выяснила, кто является виновником лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
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США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Общество

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Здоровье

«Ростех» передал новые аппараты ИВЛ трем больницам Екатеринбурга

Холдинг Швабе госкорпорации Ростех передал аппараты для наркозной и дыхательной терапии в три больницы Екатеринбурга.
Znak.com 09:23
Общество

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
РИА Новости 04:09
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Общество

Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о закрытии границ между регионами.
Lenta.ru 12:07
Общество

954 новых случая коронавируса зарегистрировали в России

В России за сутки зарегистрировали 954 новых случая коронавируса.
Известия 03:33
Экономика

Правительство утвердило меры для устойчивого развития экономики

Правительство России утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Известия 07:21
Авто

Появились фотографии новой «Волги» на базе Aurus

В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 14:40
Общество

Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
РБК 10:22
Общество

Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Российская газета 10:32
Общество

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками

К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
РИА Новости 07:00
Общество

Трое омичей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Мэр Омска Оксана Фадина сегодня выступила с видеообращением, в котором напомнила, что в регионе введен режим самоизоляции.
РИА ОмскИнформ 11:02
Общество

Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса

Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
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Здоровье

Более 19 тысяч врачей и медсестер заразились коронавирусом в Испании

По официальным данным, в Испании подтверждено более 135 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались свыше 13 тысяч человек, при этом почти 10,5 тысяч выздоровели.
Live24 09:01
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Дана Уайт: Хабиб не примет участия в UFC 249

Президент бойцовской организации UFC Дана Уайт опубликовал в твиттере запись, в которой сообщил о том, что Хабиб точно не выступит на ближайшем турнире.
ГЛАС.RU 00:47
Экономика

Российские банки начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Сбербанк и ВТБ еще на прошлой недели начали предоставлять предпринимателям беспроцентные кредиты.
Профиль 12:14
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Фигурное катание

Трусова: хочу выступать до 22 лет, а потом трое детей

РИА Новости 08:05
Общество

В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса

Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
РИА Новости 08:34
Общество

Правительство ограничило госзакупки иностранных помидоров и огурцов

Огурцы и помидоры пополнили список товаров, при закупках которых государство дает приоритет отечественным производителям.
Ведомости 11:48
Здоровье

Владимир Уйба рассказал о тестировании жителей Коми на коронавирус

Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона и рассказал о мерах борьбы с коронавирусом.
Невские Новости вчера в 12:22
Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
Общество

Кадыров прокомментировал избиение нарушителя карантина в Чечне

РИА Новости 09:13
Общество

На Ставрополье Владимиров намерен вернуть к работе ряд предприятий

Глава региона добавил, что гражданам, которые не работают, нужно по-прежнему соблюдать самоизоляцию, руководителям работающих предприятий – следить за соблюдением профилактических мер и здоровьем сотрудников, а тем, кто вернулся из-за границы или из других регионов РФ, просидеть в самоизоляции не менее 14 дней.
Кавказ Пост 11:48
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Общество

Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина

В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 06:45
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