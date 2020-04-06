Коронавирус
РИА НовостиГенпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны
Генпрокуратура поручила ФАС оценить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны и при необходимости принять меры, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что прокуроры получили данные о завышении цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны.
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с чего всё началось
«В результате анализа сведений, размещённых в сети интернет, получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты», — рассказали в ведомстве, отметив, что это может повлечь нарушение прав потребителей.RT на русском09:44
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Общество
В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
Происшествия
Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля
Полиция Киевской области выяснила, кто является виновником лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Здоровье
«Ростех» передал новые аппараты ИВЛ трем больницам Екатеринбурга
Холдинг Швабе госкорпорации Ростех передал аппараты для наркозной и дыхательной терапии в три больницы Екатеринбурга.
Общество
В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
Общество
Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о закрытии границ между регионами.
Общество
954 новых случая коронавируса зарегистрировали в России
В России за сутки зарегистрировали 954 новых случая коронавируса.
Экономика
Правительство утвердило меры для устойчивого развития экономики
Правительство России утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Авто
Появились фотографии новой «Волги» на базе Aurus
В основу возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы лечь российский представительский седан Aurus Senat.
Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
Общество
Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке
78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Общество
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками
К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
Общество
Трое омичей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Мэр Омска Оксана Фадина сегодня выступила с видеообращением, в котором напомнила, что в регионе введен режим самоизоляции.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Здоровье
Более 19 тысяч врачей и медсестер заразились коронавирусом в Испании
По официальным данным, в Испании подтверждено более 135 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались свыше 13 тысяч человек, при этом почти 10,5 тысяч выздоровели.
Единоборства
Дана Уайт: Хабиб не примет участия в UFC 249
Президент бойцовской организации UFC Дана Уайт опубликовал в твиттере запись, в которой сообщил о том, что Хабиб точно не выступит на ближайшем турнире.
Экономика
Российские банки начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Сбербанк и ВТБ еще на прошлой недели начали предоставлять предпринимателям беспроцентные кредиты.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса
Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
Общество
Правительство ограничило госзакупки иностранных помидоров и огурцов
Огурцы и помидоры пополнили список товаров, при закупках которых государство дает приоритет отечественным производителям.
Здоровье
Владимир Уйба рассказал о тестировании жителей Коми на коронавирус
Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона и рассказал о мерах борьбы с коронавирусом.
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Общество
На Ставрополье Владимиров намерен вернуть к работе ряд предприятий
Глава региона добавил, что гражданам, которые не работают, нужно по-прежнему соблюдать самоизоляцию, руководителям работающих предприятий – следить за соблюдением профилактических мер и здоровьем сотрудников, а тем, кто вернулся из-за границы или из других регионов РФ, просидеть в самоизоляции не менее 14 дней.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина
В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.