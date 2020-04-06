с чего всё началось

Генпрокуратура поручила ФАС оценить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны и при необходимости принять меры, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что прокуроры получили данные о завышении цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны.

Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны

Политика США признали террористической организацию националистов из России Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.

Общество Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке 78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.

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Единоборства Дана Уайт: Хабиб не примет участия в UFC 249 Президент бойцовской организации UFC Дана Уайт опубликовал в твиттере запись, в которой сообщил о том, что Хабиб точно не выступит на ближайшем турнире.

Общество Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Общество На Ставрополье Владимиров намерен вернуть к работе ряд предприятий Глава региона добавил, что гражданам, которые не работают, нужно по-прежнему соблюдать самоизоляцию, руководителям работающих предприятий – следить за соблюдением профилактических мер и здоровьем сотрудников, а тем, кто вернулся из-за границы или из других регионов РФ, просидеть в самоизоляции не менее 14 дней.