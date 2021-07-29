Международный арбитраж под эгидой Постоянной палаты третейского суда вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки.
Основатель компании Blue Origin, миллиардер Джефф Безос написал открытое письмо главе NASA Биллу Нельсону, в котором предложил ему покрыть издержки на лунную программу в обмен на участие компании в проекте.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 28 июля подписал распоряжение о назначении Алексея Кошелева исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства, сообщается 29 июля на официальном портале региональных властей.