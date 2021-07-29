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Генпрокуратура заявила об отклонении арбитражем большей части требований структуры ЮКОСа

В результате арбитраж отклонил подавляющую часть требований компании, присудив лишь $5 млрд из $13 млрд, заявленных в иске.
Коммерсантъ
Суд решил, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах».
РБК
Yukos Capital, бывшая структура группы ЮКОС, инициировала арбитражное разбирательство против РФ в 2013 году и изначально требовала компенсации в $13 млрд.
Московский Комсомолец
В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.
Москва 24

С чего всё началось

Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Международный арбитраж под эгидой Постоянной палаты третейского суда вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки.
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РБКвчера в 10:08

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ГП обжалует взыскание с России $2,6 млрд в пользу Yukos Capital

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