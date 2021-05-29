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Генпрокуратуре выделят 3,2 млрд рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Генпрокуратуре РФ почти 3,2 млрд рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
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Кабмин выделил более ₽3 млрд на соцобеспечение работникам Генпрокуратуры

РБКвчера в 16:34

Прокуратура получит более 3 млрд руб. на улучшение соцобеспечения работников

Говорит Москвавчера в 13:52

Генпрокуратура получит более трех миллиардов на соцобеспечение работников

ПРАЙМвчера в 15:37

Генпрокуратуре выделят 3,2 млрд рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников

ТАССвчера в 14:43

Правительство России выделит Генпрокуратуре более 3 млрд рублей на повышение уровня обеспечения сотрудников

Эхо Москвывчера в 14:05

На повышение соцобеспечения прокурорских работников выделено 3 млрд рублей

Ридусвчера в 13:53

Генпрокуратура получит более 3,1 млрд рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников

Коммерсантъвчера в 15:55
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