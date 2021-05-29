В центре Млечного Пути может скрываться пушистый шар из темной материи

Новое исследование предполагает, что эта странная гипотеза может объяснить "невозможную" встречу, а также все наблюдения галактического центра, а также некоторые другие. fb.ru Ранее ГЛАС писал о том, что таяние льда четырнадцать тысяч шестьсот лет назад происходило в десять раз быстрее, чем сегодня, и за счет этого был значительно повышен уровень моря.