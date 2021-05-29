Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России

"Ближайшую ночь, в ночь на 30 мая и даже на 31 мая, в ряде регионов заморозки… Тот факт, что в ближайшую ночь в Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской областях - до минус 2 градусов, в Ленинградской - до минус 3 градусов.