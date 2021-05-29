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Генпрокуратуре выделят 3,2 млрд рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Генпрокуратуре РФ почти 3,2 млрд рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике

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