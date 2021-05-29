Генпрокуратуре выделят 3,2 млрд рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Генпрокуратуре РФ почти 3,2 млрд рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
Генпрокуратура получит более 3,1 млрд рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников
Коммерсантъвчера в 15:55
Прокуратура получит более 3 млрд руб. на улучшение соцобеспечения работников
Говорит Москвавчера в 13:52