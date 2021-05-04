Уголовное дело, возбужденное в рамках расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, может быть приостановлено, если следствию не удастся допросить подозреваемых, сообщил генеральный прокурор Чехии Павел Земан.

С чего всё началось В Чехии не исключили приостановку дела по Врбетице Уголовное дело, возбужденное в рамках расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии) в 2014 году, в причастности к которым чешские власти подозревают двух граждан РФ, может быть приостановлено, если следствию не удастся допросить подозреваемых. ТАСС вчера в 14:00