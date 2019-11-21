Политика

ВедомостиВедомостиГенпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции

Генпрокурор страны пообещал обвинить Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием. Это первый случай в истории Израиля, когда действующий председатель правительства столкнулся с уголовным преследованием. Самые серьезные обвинения против Нетаньяху касаются «дела 4000».
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Премьер-министра Израиля официально обвинили в мошенничестве и взяточничестве

Коммерсантъ17:42

Нетаньяху назвал обвинения в коррупции попыткой переворота и пообещал остаться у власти

ТАСС15:54

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Газета.Ru13:59

Нетаньяху назвал выдвинутые против него обвинения попыткой госпереворота

РБК14:39

Нетаньяху назвал выдвинутые против него обвинения попыткой переворота

Известия14:29

Нетаньяху прокомментировал обвинения против себя

РИА Новости14:25

Нетаньяху назвал обвинения против него политически мотивированными

Интерфакс15:06
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Захарова пошутила о пропаже сантехники с украинских кораблей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на пропажу унитазов с украинских кораблей, которые РФ вернула Украине.
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Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
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Дуров порекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов

"Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил Дуров.
Газета.Ru вчера в 15:56
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Вучич: Сербия не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ

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ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
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В небе над Лос-Анджелесом пролетел горящий Boeing

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В биробиджанском лицее произошла вспышка кишечной инфекции

Симптомы заболевания кишечной инфекцией выявили у нескольких детей в лицее в Биробиджане, на уроки не пришли в общей сложности около 30 человек.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.
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Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых

"Партнером выступает МТС-банк, который предлагает целевой потребительский кредит на сумму от 3 тыс. до 300 тыс. руб. Ставка — 23% годовых, срок кредитования — от трех месяцев до года", — пишет "Коммерсант".
URA.Ru 20:35
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Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
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Netflix выпустит сиквел сериала «Викинги»

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В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

У студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска, были суицидальные наклонности.
РБК 22:00
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Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности

В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.
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Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
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Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы

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Влашич тренируется в общей группе ЦСКА

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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

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Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах

Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
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Суд отменил приговор за хищение 319 млн рублей приморскому бизнесмену

Напомним, 21 июня приморский бизнесмен Дроздов был приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу 900 тыс. рублей по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов.
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В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю

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Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке.
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Xiaomi представила в России смартфоны Mi Note 10 и Redmi Note 8T

Компания Xiaomi анонсировала в России очередную новинку серии Mi Note — смартфон Mi Note 10, оснащённый 108-мегапиксельной камерой, и Redmi Note 8T — нового представителя семейства смартфонов Redmi.
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Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

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«Шахтер» оштрафовали за объявление на русском языке на стадионе

Донецкий клуб за объявления на русском языке на стадионе «Металлист» в Харькове заплатит штраф в размере 20 000 гривен (около 53 000 рублей).
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UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
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Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия 07:24
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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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