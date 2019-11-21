Политика

Газета.RuГазета.RuНетаньяху предъявили обвинения по трем делам

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху по трем делам. Об этом сообщает государственное радио Израиля "Кан". Отмечается, что премьер-министр обвиняется в злоупотреблении полномочиями, в том числе и во взяточничестве.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил сегодня, 21 ноября, что премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху будут предъявлены обвинения в совершении уголовных правонарушений по трём отдельным делам, сообщает издание The Times of Israel
.
Евразия Daily13:16

Подробнее о событии

Генпрокурор Израиля заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения по трем делам

ТАСС14:15

Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях

Известия12:11

Нетаньяху предъявлено обвинение в трех преступлениях

Газета.Ru13:45

Нетаньяху прокомментировал обвинения против себя

РИА Новости14:25

Генпрокурор Израиля обвинил премьер-министра страны в коррупции

Говорит Москва12:01

Израильскому премьеру предъявят обвинения по трем уголовным делам

Интерфакс11:58

Генпрокурор Израиля обвинил Нетаньяху в коррупции

Lenta.ru11:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
Игры

Первый трейлер Half-Life: Alyx подтвердил дату выхода игры

REGNUM 14:44
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ 14:21
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
РИА Новости 05:15
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 14:21
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

РИА Новости 10:02
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на переданные Россией корабли

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал потребовать у России вернуть оборудование, которого не хватает на трех возвращенных военных кораблях.
Daily Storm вчера в 20:45
Политика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС вчера в 07:58
Общество

Минздрав отложил решение ввести новые правила медосмотра для водителей

Сегодня в 14 часов 22 минуты по Московскому времени, замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай в своем канале Телеграм сообщил, что введение новой системы медосмотра водителей откладывается.
СоцИнформБюро 08:13
Общество

В Кремле состоялась церемония вручения наград

Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.
Вести.Ru 10:16
Политика

Несколько тысяч человек вышли на митинг в годовщину начала Евромайдана

РБК 15:27
Общество

Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
РБК 12:49
Происшествия

Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС 12:29
Политика

Вучич заявил, что Сербия не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не будет вступать ни в НАТО, ни в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает агентство ТАСС.
РЕН ТВ 14:41
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Космос

Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний

В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Pravda.Ru 04:15
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Общество

Автомобилистов смогут лишать водительских прав без суда

Российских автомобилистов могут начать лишать водительских прав без суда.
News.ru 04:18
Политика

Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах

Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
Коммерсантъ 06:27
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Технологии

Павел Дуров порекомендовал пользователям удалить WhatsApp

Online47.ru вчера в 16:42
Авто

Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4

По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Автоновости дня 01:40
Происшествия

На Ставрополье наказали причастных к заражению пациентов ВИЧ медиков

Медработники больницы Буденновска, причастные к заражению ВИЧ-инфекцией пяти пациентов, привлечены к ответственности.
РБК 12:20
Политика

Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 09:32
Происшествия

Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован

Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
RT на русском 12:48
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета 12:35
Происшествия

Стрельба из автомата с балкона многоэтажки в Колтушах попала на видео

78.ru 14:41
Экономика

Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»

Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Коммерсантъ 12:45
Кино

Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники

Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Газета.Ru 13:44
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Общество

Архив Колчака был продан более чем за три миллиона евро

Вести.Ru 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное