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Генпрокурор Краснов заявил, что введение цифрового рубля снизит риск коррупции

Генеральная прокуратура поддерживает идею введения цифрового рубля, заявил глава ведомства Игорь Краснов.
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Полноценный запуск цифрового рубля произойдет до 2030 года.
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«По такому пути сегодня идут многие страны. Главное преимущество цифровой валюты Центрального банка заключается в существенном повышении прозрачности расчетов, а, следовательно, снижении рисков коррупции и отмывания денег», — сообщил генеральный прокурор.
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«Сами по себе современные технологии предоставляют новые возможности для борьбы с имеющимися криминальными угрозами», — пояснил Краснов.
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Генпрокурор РФ Краснов: введение цифрового рубля снизит риск коррупции и отмывания денег
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Генпрокурор Краснов заявил, что введение цифрового рубля снизит риск коррупции
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