Общество
Правда УрФОГенпрокурор РФ заявил об острой нехватке врачей в Курганской области
Больницы укомплектованы врачами только на 42% В Курганской области в 2020 году медицинские организации укомплектованы врачами всего на 42%, средним медицинским персоналом – на 62%. Такие данные привел генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.
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Овечкин сравнил жизнь в США и России
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Сын Ефремова впервые обратился к семье погибшего в ДТП
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Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года
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Мурашко отметил, что передачу вируса может прервать появление иммунитета к вирусу более чем у 45% населения страны.
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Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
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«Газпром» готовится к укладке «Северного потока-2»
Готовятся и в Германии, конечной точке газопровода: в Бундестаге призвали ответить на возможные новые санкции США в отношении проекта контрсанкциями.
Коммерсантъ вчера в 10:28
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РИА Новости вчера в 20:18
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Газета.Ru 01:20
Общество
Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
Политика
Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле
В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
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Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Футбол
Американский бизнесмен намерен купить футбольный «Ньюкасл»
Владелец "Ньюкасла" Макйл Эшли намерен продать клуб.
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Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В одной из больниц Краснодара после двухнедельной комы скончалась лжехирург Алена Верди, заслужившая известность, когда на нее завели уголовное дело из-за изуродованных пациенток.
Газета.Ru 15 июня в 09:11
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
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Экономика
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За первые 4 месяца 2020 года доля компании X5 Retail Group, по приблизительным оценкам, достигла 31,75% на рынке ретейла в Петербурге, сообщается в отчёте Санкт-Петербургского УФАС России.
DP.RU 07:38
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.
Известия 07:13
Политика
Китай и Индия договорились снизить напряженность на границе
Главы МИД Китая и Индии Ван И и Субраманьям Джайшанкар договорились как можно скорее снизить напряженность на границе, сообщается в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.
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Происшествия
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Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Энергетика
Новак: доля нефти в мировом энергобалансе снизится
Доля нефти в мировом энергобалансе снизится: на это повлияет и последствия пандемии, и рост конкурентоспособности возобновляемых источников энергии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на видеоконференции Мирового энергетического совета и Фонда Росконгресс "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех", которую транслирует ТК "Россия 24".
Вести.Ru 07:22
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Здоровье
Второй волны коронавируса не исключают власти Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская не исключает возникновение осенью второй волны новой короновирусной инфекции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:34
Политика
Украина открыла пешеходную границу с Россией
Правительство Украины приняло решение о частичном открытии пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией и Белоруссией.
News.ru 08:22
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49