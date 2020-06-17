Общество

Правда УрФОПравда УрФОГенпрокурор РФ заявил об острой нехватке врачей в Курганской области

Больницы укомплектованы врачами только на 42% В Курганской области в 2020 году медицинские организации укомплектованы врачами всего на 42%, средним медицинским персоналом – на 62%. Такие данные привел генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.
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Генпрокурор РФ заявил об острой нехватке врачей в Курганской области

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Игорь Краснов
Российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации с 22 января 2020 года. Член Совета Безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Действительный государственный советник юстиции.
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