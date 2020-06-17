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Армия и оружие Reuters узнал о блокировке Турцией плана НАТО по защите от России В ноябре 2019 года агентство Reuters узнало, что Турция отказалась поддержать оборонный план НАТО по защите Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) и Польши от «атаки со стороны России».