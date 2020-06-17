Общество
Петрозаводск говоритГенпрокурор России озвучил проблему в здравоохранении Карелии
На заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов назвал проблемы в российском здравоохранении, которые характерны не только для нашей республики, но и для ряда других субъектов.
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Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Происшествия
Михаила Ефремова привезли на допрос
Актера Михаила Ефремова привезли в ГУ МВД Москвы на очередной допрос по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 08:20
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил формат возобновления Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.
Lenta.ru 10:04
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Происшествия
Бродячая собака покусала шестерых детей в Рязанской области
В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей в возрасте от шести до 12 лет, один ребёнок остаётся в больнице под наблюдением, сообщает Следственный комитет.
RT на русском 10:01
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия
Арестованная за публичный секс в центре Москвы заявила о постановке
19-летняя девушка, которая была арестована после публичного занятия сексом у амфитеатра на Хохловской площади в центре Москвы, заявила сотрудникам полиции, что запись была постановочной.
Газета.Ru 08:49
Общество
Температура в Москве побила рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.
РИА Новости 09:10
Экономика
В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников
В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
РИА Новости 05:47
Общество
Недельный прирост заражения коронавирусом в Петербурге упал на 27%
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 21 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 08:09
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 05:58
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета вчера в 07:30
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Технологии
ЕК начала антимонопольные расследования по App Store и Apple Pay
"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store нормы ЕС по конкуренции", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости вчера в 06:32
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
Кино
Появился трейлер нового сериала Netflix про боевых монахинь
Игромания.ру 08:45
Общество
Дацюк находится в храме, который захватил священник
Хоккеист "Автомобилиста" Павел Дацюк находится в храме, который захватил схиигумен Сергий, передает Ura.ru.
Газета.Ru 07:21
Здоровье
Правительство РТ разбирается в ситуации с горбольницей №5
Сегодня в Набережные Челны приехала вице-премьер Лейла Фазлеева На пресс-конференции с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым, которая прошла в режиме онлайн, сегодня прозвучало много вопросов на тему корнавируса от жителей Набережных Челнов.
Челнинские известия 06:19
Футбол
В «Ростове» шесть случаев заражения коронавирусом, матч с «Сочи» под угрозой срыва
Матч команды Валерия Карпина против «Сочи», который должен пройти в пятницу, 19 июня, находится под угрозой срыва.
Евро-футбол.ру 10:05
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Эхо Москвы 09:31
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Армия и оружие
Reuters узнал о блокировке Турцией плана НАТО по защите от России
В ноябре 2019 года агентство Reuters узнало, что Турция отказалась поддержать оборонный план НАТО по защите Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) и Польши от «атаки со стороны России».
Rambler News Service 09:45
Политика
Офис Зеленского разработал новый закон об особом статусе Донбасса
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что разработали новый закон об особом статусе Донбасса.
Lenta.ru 09:03
Кино
Warner Bros. проведёт свой аналог Comic Con
News.ru 03:45