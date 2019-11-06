Политика
Украина.руГенпрокурор Рябошапка: украинское общество требует «крови и посадок»
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
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Генпрокурор Украины отметил востребованность «посадок и крови» в украинском обществе
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:34, Ашберн
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На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
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Сегодня, 6 ноября, в Омске состоялось открытие ХVІ Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана.
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Три заместителя председателя Совета министров РК покинули свои посты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке арабской республики.
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МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
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Хотя, оговоримся – новая KIA Optima перестает быть полноценным бизнес-седаном и превращается в стильный молодежный фастбэк с купеобразным кузовом.
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Советский спорт вчера в 14:52
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Политика
МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
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Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств.
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Google повысила фильтрацию запрещенного в России контента до 80%
Американская корпорация Google повысила фильтрацию запрещенного в России контента до 80% Об этом заявил в среду глава Роскомнадзора Александр Жаров, отвечая на вопрос ТАСС.
ТАСС 02:50
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Глава комитета по бюджету Журавлев стал вице-спикером Совфеда
Глава комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев стал вице-спикером Совета Федерации.
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
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Выявили связь между курением и шизофренией
Британские генетики выявили связь между курением, шизофренией и депрессией.
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Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за девять месяцев выросла на 25%
Чистая прибыль компании "Роснефть", относящаяся к акционерам компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года выросла на 25%, до 550 млрд рублей.
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«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
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Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии
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NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
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Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
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