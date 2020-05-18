Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую телекоммуникационную компанию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его мнению, организовать слежку за гражданами.

с чего всё началось

Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую корпорацию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем в вопросах организации слежки за гражданами.

Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

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