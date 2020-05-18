Политика

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Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую корпорацию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем в вопросах организации слежки за гражданами.
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Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую телекоммуникационную компанию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его мнению, организовать слежку за гражданами.
РИА Новости12:03

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Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

Комсомольская правда12:37

МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией

РИА Новости12:47

Генпрокурор США заявил о связях Apple с Россией и Китаем

RT на русском12:17

МИД РФ отреагировал на обвинения властей США в адрес Apple

РЕН ТВ12:14

Apple обвинили в организации слежки для России и Китая

News.ru12:36

В МИД России раскритиковали обвинения генпрокурора США в адрес Apple

Известия12:40

МИД РФ ответил на обвинения США в сотрудничестве Apple и России

Газета.Ru12:36
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Общество

Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
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Экономика

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 05:18
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Общество

Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО

Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
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Экономика

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления епархиями епископов Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова).
Газета.Ru 12:44
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Происшествия

Отец отсудил часть квартиры у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника

Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, сообщила телеканалу НТВ мать Максима Юлия Карева.
Взгляд.ру 13:00
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Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
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Общество

Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
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Происшествия

Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы

Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура.
Российская газета 12:14
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Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
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Экономика

Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы

Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости вчера в 01:00
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Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ, неизвестный открыл огонь на улице Малышева.
Известия 11:57
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Армия и оружие

За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ

За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ.
Piter.tv 04:40
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Игры

В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов

Cyber.sports.ru 07:10
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Футбол

Сердар Азмун высказался об интересе со стороны «Наполи» и «Эвертона»

Чемпионат 12:26
Здоровье

В Архангельской области covid подтвержден у 792 человек

За последние сутки в Архангельской области региональным референс-центром выявлены 72 новых случая COVID -19.
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Авто

«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
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Общество

О нестабильной ситуации с коронавирусом в семи регионах заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала количество российских регионов, в которых по-прежнему держится напряженная эпидемиологическая обстановка с коронавирусом.
Live24 07:01
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
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Здоровье

Курский врач рассказал о том, как считают жертв коронавируса

Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня 11:34
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Шоу-бизнес

Руни Мара и Хоакин Феникс впервые станут родителями

Зарубежные СМИ сообщили, что актриса Руни Мара находится на пятом месяце беременности.
Pravda.Ru 11:11
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

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СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ 07:13
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«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

REGNUM 11:13
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В Китае разработали «умный» шлем для измерения температуры у людей

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«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
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Уильям Барр
Американский политик
Американский политический деятель, Генеральный прокурор США с 14 февраля 2019 года, член Республиканской партии.
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