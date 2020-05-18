Политика
Lenta.ruГенпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. Его цитирует The Washington Post.
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с чего всё началось
Генеральный прокурор США Уильям Барр ранее 18 мая обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его словам, организовать слежку за гражданами.РИА Новости12:47
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Общество
В свердловской компании произошла крупная вспышка коронавируса
Свыше 100 сотрудников логистического партнера сети «Красное и белое» в Свердловской области заразились коронавирусом, это более половины из протестированных сотрудников данной компании, сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Rambler News Service 10:59
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Общество
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 12:49
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 11:04
Политика
Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС
ФРГ и Франция предложили создать фонд восстановления европейской экономики, передает Reuters.
Газета.Ru 11:39
Политика
Путин пожелал здоровья муфтию Дагестана, заразившемуся коронавирусом
Президент России Владимир Путин пожелал набираться сил муфтию Дагестана Ахмаду Абдулаеву, заразившемуся коронавирусом.
ТАСС 07:56
Хоккей
КХЛ назвала лучших хоккеистов сезона
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лауреатов сезона-2019/20 в командных и индивидуальных номинациях.
News.ru 07:25
Происшествия
Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН
Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:43
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Футбол
«Бавария» намерена продлить аренду Коутиньо до конца сезона
Мюнхенская «Бавария» намерена продлить аренду бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо до конца сезона, утверждает Mundo Deportivo.
Чемпионат 14:29
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от COVID-19
«Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование», — сказал Мурашко.
Lenta.ru 13:33
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 14:05
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Общество
В Беларуси приняты меры по соцподдержке отдельных категорий граждан
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий граждан, передает телеканал «МИР 24».
МИР 24 14:05
Экономика
Huawei заняла 40% рынка смартфонов в России
Китайская Huawei по итогам первого квартала 2020 года смогла укрепить лидерство на российском рынке, заняв 40% в поставках смартфонов в страну, что стало рекордной долей для компании, следует из отчета IDC, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ 07:36
Здоровье
Врачи курской БСМП написали открытое письмо губернатору
Права сотрудников БСМП в вопросах оплаты труда ущемлены не будут: после того, как стационар начнет работать с пациентами с COVID-19, установят все положенные стимулирующие доплаты.
Друг для друга (Курск) 10:50
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Происшествия
Житель Подмосковья нашел девятимесячного сына задушенным в кроватке
По данным следствия, 16 мая 28-летний мужчина вернулся с работы и нашел своего сына в детской кроватке без признаков жизни.
РИА Новости 12:08
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Путешествия
Турция начала вести переговоры о туризме с 70 странами
В Турции начали проводить консультации о туризме с другими странами для информирования жителей со всего мира об инфраструктуре здравоохранения государства в период эпидемии коронавируса.
Аргументы и Факты 12:37
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Фигурное катание
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
Футбол
Клопп: «В жизни есть вещи хуже, чем не стать чемпионами»
Думаю, что в жизни есть вещи хуже, чем не стать чемпионами. У многих людей вокруг нас большие проблемы.
Евро-футбол.ру 14:19
Здоровье
Курский врач рассказал о том, как считают жертв коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня 11:34
Общество
В Саратовской области вернули запрет на спорт и прогулки
Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14