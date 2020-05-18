Политика
Lenta.ruГенпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. Его цитирует The Washington Post.
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с чего всё началось
Генеральный прокурор США Уильям Барр ранее 18 мая обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его словам, организовать слежку за гражданами.РИА Новости12:47
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Политика
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Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
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Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
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Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
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В российских регионах могут ужесточить условия торговли алкоголем
Власти регионов России после вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общественного питания в жилых домах с залом обслуживания менее 20 квадратных метров начали прорабатывать вопрос запрета на продажу спиртного.
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Армия и оружие
Бывший боевик рассказал о подготовке на базе США в Сирии
"Абу Хамзи" уверяет, что на юге Сирии налажен конвейер по вербовке боевиков, которых условно делят на две группы: "хорошие" и "плохие", после чего первых отправляют бороться со вторыми.
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Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
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Мужчина вымогал у местного бизнесмена крупную сумму денег, грозя проблемами при исполнении муниципального контракта.
РИА Сахалин-Курилы 20:34
Армия и оружие
Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии
Тегеран, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Великий аятолла Ирана Али Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии, 17 мая сообщает агентство Tasnim.
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Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина
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Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане.
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Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
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До конца мая россияне смогут увидеть МКС в небе невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут невооруженным глазом увидеть в небе Международную космическую станцию.
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Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
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Газета.Ru 13:00
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Американские военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО
В 2013 году заметили НЛО белого цвета, который по размерам и форме соответствовал беспилотнику или ракете.
RuNews24.ru 00:51
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В Бурятии стали чаще давать взятки
Прокуратура Бурятии раскрыла ситуацию с коррупцией за четыре месяца этого года За январь-апрель 2020 года в Бурятии зарегистрировано 100 преступлений коррупционной направленности.
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