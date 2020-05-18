Политика
Lenta.ruГенпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. Его цитирует The Washington Post.
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с чего всё началось
Генеральный прокурор США Уильям Барр ранее 18 мая обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его словам, организовать слежку за гражданами.РИА Новости12:47
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