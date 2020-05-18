Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. Его цитирует The Washington Post.

Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

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